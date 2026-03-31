Rihards Snikus kļūst par Latvijas ziemas čempionu paralimpiskajā iejādē
Par Latvijas ziemas čempionu paralimpiskajā iejādē aizvadītās nedēļas nogalē kļuva Rihards Snikus, vēsta Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
Paralimpisko iejādi šajās sacensībās pārstāvēja pieci parasportisti - Oksana Tarasova, Dainis Vjaters, Rihards Teteris, Rihards Snikus un Maksims Griščenko.
Paralimpietis Snikus startēja paralimpiskās iejādes shēmā "Grand Prix B" ar jauno zirgu "Rise And Shine", sasniedzot rezultātu 70,104%.
Speciālajā olimpiskajā iejādē Vjaters un Teteris startēja abi ar zirgiem "Gordon" un "Glaudijs". Vjaters ar "Gordon" izcīnīja pirmo vietu, bet ar "Glaudijs" - otro. Savukārt trešo vietu ieguva Teteris ar "Gordon", un ceturto vietu ar zirgu "Glaudijs".
Tarasova paralimpiskajā iejādē ("Para Novice Test A Grade II") bija vienīgā dalībniece un ar zirgu "La’Coste" sasniedza 65,156% vērtējumu. Tikmēr Griščenko paralimpiskajā iejādē ("Grade II Para Novice Test B") kā vienīgais dalībnieks savā grupā ieguva 64,063%.