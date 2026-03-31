Paolo Nikolato atklāj emocijas pēc Latvijas smagās uzvaras pār Gibraltāru
Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato atklājis, kā jūtas pēc aizvadītiem diviem gadiem amatā un vietas nosargāšanas UEFA Nāciju līgas trešajā divīzijā.
Jau ziņots, ka otrdien otrajā no divām pārspēlēm Latvija mājās ar 1:0 pārspēja Gibraltāru un divu maču summā guva panākumu ar 2:0, nosargājot vietu UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā.
"Kad pirms diviem gadiem piekritu šim izaicinājumam, pārņēmu komandu, kurai nav daudz uzvaru. Tas bija milzīgs izaicinājums. Pēc šiem diviem gadiem esmu ļoti priecīgs. Nerunāju konkrēti par šo spēli, bet par ceļu kopumā, jo esam centušies mainīt ļoti daudz. Šobrīd jūtos iztukšots, viss ir atdots labākas nākotnes vārdā," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē Nikolato teikto pēc mača.
Treneris izcēla, ka pirmais puslaika, kas noslēdzās ar 0:0, nebija labi aizvadīts.
"Spēlētājiem tas bija grūti, jo mūsu futbolistiem nav lielas šādu maču pieredzes. Šādiem pretiniekiem ir grūti stāties pretī, un arī tas ir stāsts par pieredzi. Noslēgumā esam priecīgi. Paldies maniem palīgiem un federācijai, kuri man uzticas. Šis rezultāts bija pelnīts un mums ļoti svarīgs," viņš stāstīja.
"Esmu savā karjerā bijis veiksmīgs, esmu daudz sasniedzis. Taču šis man ir īpašs darbs, jo esam centušies mainīt patiešām visu ap komandu un tajā. Paldies spēlētājiem! Mēs cenšamies demonstrēt interesantāku futbolu, pievilcīgāku spēli. Tas prasa laiku," viņš turpināja.
Latvijas vīriešu futbola izlase gaidāmajā Nāciju līgas grupu turnīrā C divīzijā tiksies ar Melnkalni, Armēniju un Kipru.