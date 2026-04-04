"TTT Rīga" basketbolistes izcīna Baltijas līgas sudraba medaļas, atkal pārliecinoši triumfē Viļņas "Kibirkštis"
"TTT Rīga" komanda sestdien Lietuvas pilsētā Gargždos Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) finālā piedzīvoja neveiksmi. Finālā "TTT Rīga" ar 79:94 (17:14, 22:25, 19:33, 21:22) piekāpās Viļņas "Kibirkštis", kas otro sezonu pēc kārtas kļuva par čempionēm.
Latvijas vienībā rezultatīvākā ar 21 punktu bija Vanesa Jasa, kura izprovocēja desmit pretinieču piezīmes, Ieva Pulvere iekrāja 16 punktus, desmit bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles, kamēr vēl 14 un 13 punktus guva attiecīgi Niamera Dieva un Enija Vīksne.
Viļņas komandas panākumu ar 32 punktiem sekmēja Džaprīsa Dīna, kura arī tika pie sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm.
Cīņā par bronzu Klaipēdas "Neptūnas" ar 78:38 (20"7, 22:13, 25:14, 11:4) sagrāva citu Klaipēdas komandu LCC.
Starp uzvarētājām Kate Vilka izcēlās ar 14 gūtajiem punktiem un piecām atlēkušajām bumbām, kamēr Anna Liepiņa maču noslēdza ar 11 punktiem.
Piektdien pusfinālos rīdzinieces ar 71:61 pārspēja "Neptūnas", bet "Kibirkštis" ar 92:37 sagrāva LCC basketbolistes.
Rīdzinieces ceturtdaļfinālā divu maču summā ar 162:94 pārliecinoši uzvarēja "Rīgas Stradiņa universitātes" komandu.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāvēja "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāvēja "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.