Olimpiskais čempions biatlonā izmēģinās spēkus pavisam citā sporta veidā
Francūzis Emiljēns Žaklēns, kurš 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja divas medaļas, jau sācis domāt par nākamo olimpiādi un tamdēļ izmēģinās spēkus pavisam citā sporta veidā.
Viņš parakstījis sešu mēnešu līgumu ar profesionālo riteņbraukšanas komandu "Decathlon CMA CGM". Tā ir viena no vienībām, kura startē arī prestižajā "Tour de France" velobraucienā, bet titulētais biatlonists Žaklēns vispirms startēs attīstības komandā, kurā pārsvarā ir gados jauni riteņbraucēji.
"Es atdošu visu enerģiju, kas ir. Zinu, ko tas no manis prasīs," savu pāreju uz riteņbraukšanu komentēja Žaklēns. "Par šo izaicinājumu biju domājis jau ilgāku laiku. Lielais mērķis ir 2030. gada olimpiskās spēles, taču vēlos arī pamēģināt ko citu un tādējādi izmēģināt sevi riteņbraukšanā augstākajā līmenī. Mērķis ir paplašināt redzesloku un izkāpt ārpus komforta zonas. Esmu pārliecināts, ka treniņu metodes, diētas ievērošana un komandas profesionālisms liks man attīstīties kā sportistam," turpināja Žaklēns.
Viņš 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, kuras notika Itālijā, kļuva par bronzas medaļnieku iedzīšanā un zelta godalgas ieguvēju 4x7,5 kilometru stafetē. Pirms tam viņš divas medaļas ieguva 2022. gada spēlēs Pekinā. Pasaules čempionātos Žaklēnam piecas zelta un piecas bronzas medaļas.
Jāmin, ka Žaklēns nav pirmais no ziemas sporta pārstāvjiem, kurš izmēģina spēkus riteņbraukšanā. Norvēģu slēpotājs Johanness Klēbo jau vairākus gadus sadarbojās ar norvēģu riteņbraukšanas komandu "Uno-X", lai tādā veidā uzzinātu vairāk par treniņu metodēm, ekipējumu un uzturu. Komanda ir arī titulētā slēpotāja sponsore un pušu sadarbība nesen pagarināta līdz 2030. gadam.
Pēc četriem gadiem ziemas olimpiskās spēles paredzētas Žaklēna dzimtenē - Francijas Alpos.