18 gadus vecais talants Alberts Šmits ieved "Red Bull" Vācijas hokeja līgas pusfinālā
Latvijas aizsargs Alberts Šmits sestdien Vācijas hokeja līgas (DEL) ceturtdaļfināla mačā izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm un raidīja ripu tukšos vārtos, viņa pārstāvētajai Minhenes "Red Bull" sasniedzot pusfinālu.
Ceturtdaļfināla sērijas sestajā mačā "Red Bull" viesos ar 7:3 (1:2, 3:1, 3:0) pārspēja Ingolštates ERC un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-2.
Šmits rezultatīvi piespēlēja Minhenes komandas ceturtajos un piektajos vārtos, kā arī no savas aizsardzības zonas raidīja ripu tukšos mājinieku vārtos nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām, panākot 6:3.
Viņš šajā mačā uz ledus bija 18 minūtes un 13 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Latvijas aizsargs regulārajā sezonā piecās spēlēs vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, bet sešās "play-off" cīņās ticis pie četriem (2+2) punktiem, visus punktus sakrājot pēdējās divās spēlēs.
Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālu nepārvarēja Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", kas sērijā ar 1-4 piekāpās Manheimas "Adler".
Šmita komanda pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, bet "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai bija jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.