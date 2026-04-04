RFS un "Audas" mačs "LNK sporta parka" mākslīgā seguma laukumā
"Tonybet" Latvijas futbola virslīgas ceturtās kārtas mačā līdere RFS mājās uzņem "Audu".
"Audas" futbolisti sagādā RFS pirmo zaudējumu šosezon
"Auda" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas ceturtajā kārtā pārspēja RFS, kas pēc trīs panākumiem piedzīvoja pirmo zaudējumu šosezon.
"Auda" viesos uzvaru izcīnīja ar 1:0 (1:0).
Vienīgie vārti mačā tika gūti pirmā puslaika izskaņā, kad 38. minūtē pēc Edvina Bongembā piespēles precīzs sitiens padevās Hosue Vergaram.
⚡️Vergara turpina gūt vārtus! @FKAuda puslaikā vadībā pret @RFSDaily .— Tonybet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 4, 2026
RFS virslīgas sezonu sāka ar uzvarām pār Ogres, Liepājas un Daugavpils komandām, tikai trešajā kārtā pirmo reizi sezonā ielaižot vārtus. "Auda" sākumā uzvarēja "Super Nova" un "Grobiņa" komandas, taču trešajā kārtā kompensācijas laikā ar 1:2 zaudēja "Riga" futbolistiem.
Iepriekšējā sezonā visās četrās savstarpējās virslīgas spēlēs pārāka bija RFS, bet kausa pusfinālā uzvarēja "Auda".
Sestdien vēl plkst. 16 "Jelgava" uzņems pagājušās sezonas čempioni "Riga".
Piektdien "Super Nova" kārtas pirmajā spēlē viesos Salaspilī ar rezultātu 2:1 pārspēja debitanti "Ogre United", bet "Daugavpils" mājās ar 2:0 bija pārāka pār "Liepāju".
Svētdien "Tukums 2000" uzņems "Grobiņu".
Pēc aizvadītajām spēlēm deviņi punkti četrās spēlēs ir RFS un "Audai", septiņus punktus guvusi "Super Nova", pa sešiem punktiem ir "Liepājai", "Riga" un "Grobiņai", četrus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Daugavpilij", bet pa vienam punktam ir "Tukums 2000" un "Ogre United" komandām.
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.