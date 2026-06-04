“Pateicoties man, Bulgārija uzvarēja!” Kirkorovs piesavinās “Eirovīzijas” triumfu, DARA nepaliek atbildi parādā
Ar plašu ierakstu sociālajos tīklos krievu popzvaigzne Filips Kirkorovs apgalvojis, ka viņam bijusi nozīmīga loma gan Bulgārijas atgriešanās procesā “Eirovīzijā”, gan tās uzvarā šī gada dziesmu konkursā.
“Un jā! Tā ir taisnība — pateicoties man, Bulgārija ne tikai piedalījās “Eirovīzijā”, bet arī uzvarēja!” apgalvojis Kirkorovs, kurš pazīstams arī kā viens no “Eirovīzijas” “aizkulišu” cilvēkiem laikā, kad Krievija vēl piedalījās konkursā.
“Pēdējo divu nedēļu laikā Eiropas mediji mani sauc par “Trojas zirgu”, paužot aizdomas par manu šķietamo iesaisti šajā lielajā uzvarā. Baumas ir kļuvušas arvien skaļākas, izskanot minējumiem, vai — un kādā veidā — esmu spēlējis lomu Bulgārijas triumfā “Eirovīzijā” Vīnē. Lai reiz par visām reizēm noskaidrotu patiesību, vēlos izstāstīt, kā tieši tika kaldināta Bulgārijas uzvara “Eirovīzijā 2026”. Es vairs nevēlos klusēt un vairs neklusēšu,” pavēstījis Kirkorovs.
Filips Kirkorovs laikā, kad Krievija vēl piedalījās “Eirovīzijā”, bija viena no centrālajām šīs valsts figūrām konkursā. Sadarbojoties ar Dimitri Kontopulu un Iliasi Kokotosu, viņi pārstāvēja ne tikai Krieviju, bet arī tādas valstis kā Ukraina, Moldova, Baltkrievija un Azerbaidžāna, gandrīz vienmēr sasniedzot ļoti labus rezultātus un “Eirovīzijas” pasaulē kļūstot pazīstami kā “Dream Team”.
Pēc Krievijas izslēgšanas no konkursa 2022. gadā Filips Kirkorovs — lai gan savos izteikumos bieži pieminējis “Eirovīziju” — tajā vairs nav aktīvi iesaistījies.
Tā kā viņa izcelsme pa daļai saistīta ar Varnu — to pašu pilsētu, no kuras nāk DARA, — izskanējušas daudzas baumas, ka Kirkorovs bijis iesaistīts šī gada uzvarējušajā Bulgārijas priekšnesumā.
Pats Kirkorovs to apstiprinājis, sakot, ka pēc pagājušajā gadā notikušas tikšanās ar toreizējo BNT ģenerāldirektoru Emilu Košlukovu, kas notikusi ar kopīgu paziņu starpniecību, viņi apsprieduši Bulgārijas nepiedalīšanos “Eirovīzijā” finansējuma trūkuma dēļ. Kirkorovs esot apsolījis mēģināt rast risinājumu un, pēc viņa paša teiktā, patiešām atgriezies ar sponsoru.
“Pagājušajā gadā man bija tikšanās ar Emilu Košlukovu, kurš tobrīd bija BNT ģenerāldirektors. Tikšanās notika, pateicoties maniem dārgajiem draugiem — leģendārajam bulgāru duetam “Riton” — Katjai Mihailovai un Zdravko Žeļazkovam. Viņi mani iepazīstināja ar Košlukova kungu, un vienā no mūsu sarunām nonācām pie “Eirovīzijas” tēmas. Emils minēja, ka nožēlo, ka Bulgārijai finanšu problēmu dēļ nācies izstāties no “Eirovīzijas”. Es viņam teicu, ka padomāšu, kā šo problēmu atrisināt, un es to izdarīju. Es atvedu BNT investoru — cilvēku, kurš bija gatavs finansēt Bulgārijas dalību “Eirovīzijā 2026”. Tas bija tik vienkārši. Pateicoties maniem draugiem un man, Bulgārija atgriezās konkursā un atgriezās ar stilu,” atklāja krievu zvaigzne.
“Esmu neticami lepns, ka šī komanda, kuru izveidoju pirms 22 gadiem, “Dream Team”, sagatavoja DARU šim priekšnesumam. Producents Iliass Kokotoss un komponists Dimitris Kontopuls, kurš uzrakstīja “Bangaranga”, izdarīja visu, lai šis sapnis piepildītos… “Dream Team” un zvaigzne DARA uzvarēja šajā sarežģītajā un prasīgajā konkursā. Tas ir kaut kas, ar ko es lepojos. Līdz šim dažādu iemeslu dēļ klusēju, bet tagad esmu nolēmis runāt un izskaidrot, kā viss notika.”
Tikmēr Bulgārijas “Eirovīzijas” uzvarētāja DARA publiski gan noraidījusi Kirkorova apgalvojumus, skaidrojot, kas patiesībā veidoja uzvarējušās dziesmas radošo un producēšanas komandu.
Dziedātāja precizēja, ka dziesma tika sacerēta 2023. gadā Sofijas dziesmu rakstīšanas nometnē. Šis laika grafiks tieši ir pretrunā Kirkorova apgalvojumiem, kurš bija licis noprast, ka projekts ir nesena iniciatīva, ko virzījuši ārēji faktori.
Savā paziņojumā DARA nosauca cilvēkus, kuri patiesībā bija atbildīgi par dziesmas tapšanu, īpaši pieminot Iliasi Kokotosu, Dimitri Kontopulu, Monoiru, Anni Juditu Viku, Fredriku Ridmanu un Keišu Malaiku. Viņa arī pauda pateicību Bulgārijas nacionālajai raidorganizācijai BNT un savai ierakstu kompānijai “Virginia Records” par atbalstu visa procesa laikā.
Jau vēstīts, ka 70. starptautiskajā “Eirovīzijas” dziesmu konkursā uzvaras laurus plūca Bulgārijas pārstāve DARA ar dziesmu "Bangaranga".
Eirovīzija finālā krāšņi nosvin 70. jubileju; 16.05.2026.
Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.