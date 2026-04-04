2026. gada 4. aprīlī, 13:11
Dončiča gūtais savainojums var liegt viņam palīdzēt "Lakers" arī izslēgšanas cīņās
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Losandželosas "Lakers" līdz regulārās sezonas beigām savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt Luka Dončičs, piektdien paziņoja Losandželosas komanda.
Ceturtdien "Lakers" viesos ar 96:139 zaudēja Oklahomasitijas "Thunder". Šajā mačā Dončičs jau pirmajā puslaikā jutis diskomfortu paceles cīpslā, bet otrajā puslaikā laukumā vairs neatgriezās.
Piektdien "Lakers" pavēstīja, ka pēc medicīniskajām pārbaudēm komandas līderim konstatēts otrās pakāpes paceles cīpslas sastiepums, kas viņam liegs doties laukumā atlikušajās piecās regulārās sezonas spēlēs.
ESPN vēsta, ka pagaidām nav skaidra arī slovēņu basketbolista dalība izslēgšanas cīņās.
Dončičs šajā sezonā 64 spēlēs vidēji guvis 33,5 punktus un iekrājis 8,3 rezultatīvas piespēles un 7,7 atlēkušās bumbas. Viņš šosezon ir rezultatīvākais līgas spēlētājs.
"Lakers" ar 50 uzvarām un 27 neveiksmēm Rietumu konferencē atrodas trešajā pozīcijā.