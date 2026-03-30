Latvijas Jaunatnes X olimpiāde Valmierā - noslēgusies dalībnieku pieteikšanās
No 18.-20.jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X olimpiādi, kas atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šobrīd oficiāli noslēgusies pašvaldību komandu un individuālo sportistu pieteikumu iesniegšana, apstiprinot vērienīgu dalībnieku skaitu un plašu pārstāvniecību no visas Latvijas.
Latvijas Jaunatnes X olimpiādē būs pārstāvēta 41 Latvijas pašvaldības komanda no 7 valstspilsētām un 34 novadiem, kopā piesakot 3601 sportistus.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš: “Tik vērienīga pašvaldību un jauniešu atsaucība – vairāk nekā trīsarpus tūkstoši dalībnieku - ir skaidrs apliecinājums tam, ka Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir būtiski nozīmīgs notikums mūsu valsts jauno sportistu kalendārā. Olimpiāde nav tikai sportisks mērķis, bet gan spēcīga platforma, kur jaunie talanti gūst pirmo olimpisko pieredzi un nostiprina piederības sajūtu savam novadam un valstij. Esam lepni, ka pašvaldības aktīvi atbalsta savus jaunos atlētus, jo tieši šeit sākas ceļš uz draudzību, cieņu un izcilību sportā.”
Sacensības norisināsies 28 sporta veidos. Galvenās sacensību norises vietas Valmierā būs Jāņa Daliņa stadions, kur tiks aizvadītas sacensības vieglatlētikā (vairāk nekā 450 sportisti), 3x3 basketbolā (gandrīz 170 sportisti) un svarcelšanā, Valmieras Olimpiskais centrs (handbols un volejbols) un citas sporta bāzes. Tāpat vairākas sacensības norisināsies blakus esošajās novada teritorijās, piemēram, Burtniekos notiks burāšana un jātnieku sports, Kocēnos – florbols un galda teniss.
Gatavojoties vērienīgajam notikumam, jau 4.maijā Ventspilī – pilsētā, kur norisinājās pirmā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, notiks Latvijas Jaunatnes olimpiādes lāpas aizdegšana un uzsākts lāpas ceļojums, turpmākajā pusotrā mēnesī apceļojot visas Latvijas pašvaldības, kas noslēgsies 18.jūnijā Valmierā Latvijas Jaunatnes X olimpiādes atklāšanas ceremonijā Jāņa Daliņa stadionā, iededzot lielo olimpiādes lāpu.
Paralēli sporta sacensībām 19. un 20.jūnijā Dīvaliņu pļavās Valmierā ģimeņu un izklaides parkā norisināsies Sporta un Veselības forums, kura mērķis ir aktualizēt sportā nozīmīgus tematus dažādās paneļdiskusijās, sarunās ar sportistiem un praktiskās darbnīcās. Tāpat foruma ietvaros tiks aptvertas gan izglītojošas tēmas vecākiem, gan iedvesmas sarunas ar sportistiem par mentālo veselību un ceļu uz panākumiem, gan sporta nozīmīgums valsts drošības stiprināšanas vajadzībām un citas aktualitātes. Abas foruma dienas noslēgsies ar koncertiem olimpiādes dalībniekiem, viesiem un Valmieras novada iedzīvotājiem.
Galvenie notikumi un norises vietas:
18.jūnijs:
- Visas dienas garumā – sacensību sākums vairākos sporta veidos;
- 19:00 Latvijas Jaunatnes X olimpiādes dalībnieku svinīgais gājiens Valmieras pilsētā;
- 20:00 Svinīgā olimpiādes atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā, Valmierā.
- 21:30-23:00 Izklaides pasākums Dīvaliņu pļavās.
19.jūnijs:
- Pilna sacensību diena;
- Apbalvošanas ceremonijas Dīvaliņu pļavās Valmierā;
- Pirmā sporta un veselības foruma diena;
- 20.00 Vakara koncerts Dīvaliņu pļavās, Valmierā.
20.jūnijs:
- Noslēdzošā sacensību diena;
- Apbalvošanas ceremonijas Dīvaliņu pļavās, Valmierā;
- Sporta un veselības foruma otrā diena;
- Latvijas Jaunatnes X olimpiādes noslēguma ceremonija;
- Vakara pasākums Dīvaliņu pļavās, Valmierā.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš: “Esam gandarīti par pašvaldību augsto gatavību un ieinteresētību. Lielais dalībnieku skaits apliecina, ka jaunatnes sports Latvijā ir dzīvs un pieprasīts. Tāpat liela pateicība visām pašvaldībām, Izglītības un zinātnes ministrijai un visu 28 sporta veidu federācijām par gatavību līdzdarboties olimpiādes organizēšanā, nodrošinot kvalitatīvu un augsta līmeņa sacensību norisi. Ieguldījums jaunatnes sportā ir šodienas investīcija veselīgā un spēcīgā sabiedrībā, kā arī drošā Latvijā.”