Kulbergam esot ekstravaganta ideja “Rail Baltica” glābšanai - Latvijai trūkst miljardu
Valdības vilcināšanās un nepieņemtie lēmumi būtiski ietekmējuši “Rail Baltica” projekta virzību – tā neapmierinātību ar līdzšinējo procesu pauž “RB Rail” vadītājs. Kāpēc Latvijai joprojām trūkst miljardiem eiro projekta pabeigšanai un ko no jaunās valdības sagaida projekta īstenotāji, vairāk stāsta 360TV Ziņas.
Jaunajai valdībai būs jāpieņem viens no būtiskākajiem lēmumiem Rail Baltica projekta vēsturē. Uzņēmuma “RB Rail” vadītājs aicina lemt par dzelzceļa līnijas pabeigšanu līdz 2035. gadam, uzsverot, ka valdībai jau vairākkārt piedāvāti dažādi risinājumi trūkstošā finansējuma piesaistei.
Premjers Andris Kulbergs norāda, ka šo signālu ir sadzirdējis, un sola, ka valdība tuvākajā laikā vērtēs iespējamos risinājumus: “Man ir ideja, tā kā es esmu izmeklējis “Rail Baltica” padziļināti. Man ir šī ideja jānotestē. Vai tā ir dzīvostpējīga, jo viņa ir ekstravaganta, kas varētu atrasināt problēmu un būt arī sabiedrībai saprotama.”
Latvijas noslēgtais dzelzceļa "Rail Baltica" projekta pamattrases līgums ir ļoti dārgs, - saka “RB Rail" vadītājs. Viena kilometra izmaksas Latvijā veido 16 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā Igaunijā, un ir par aptuveni 66% dārgāk nekā Lietuvā. Vairāk maksājam par šķembām, grunti un citiem pamatmateriāliem. Sociālajos medijos izskan kritika, ka šie līgumi slēgti laikā, kad satiksmes ministrs bija Kaspars Briškens.
“Šie lēmumi bija neatliekami, tāpēc, ka citādi Latvija riskētu zaudētu Eiropas Savienības piešķirto finansējumu - līdz pat 700 miljoniem eiro apmērā. Mana darbība “Rail Baltica” projektā ministra amatā bija vērsta uz maksimālu atklātības veicināšanu, atšķirībā no maniem priekšgājējiem, gan satiksmes ministra, gan finanšu ministra, gan ministru prezidenta, kur bija acīmredzamas pazīmes, ka informācija tika slēpta,” stāsta bijušais satiksmes ministrs, Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Līdz šim Latvijā noslēgti būvniecības līgumi par vairāk nekā 200 kilometriem “Rail Baltica” pamattrases ārpus Rīgas, bet aktīvi būvdarbi notiek aptuveni 30 kilometru garumā. Ar pašlaik pieejamo finansējumu iespējams izbūvēt nepilnus 53 kilometrus dzelzceļa uzbēruma. Vienlaikus darbi turpinās arī pie Rīgas Centrālās stacijas un lidostas savienojuma izbūves.
"Rail Baltica" centrālā mezgla būvlaukums Rīgas Centrālajā stacijā
Šogad novembra beigās apritēs četri gadi, kopš uzsākta "Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla izbūve.