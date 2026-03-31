Aizsaulē devies vārtsargs Borislavs Mihailovs, kura izcilība ļāva Bulgārijai 1994. gada Pasaules kausa izcīņā pārsteigt visus
Otrdien 63 gadu vecumā miris izcilais vārtsargs un kādreizējais Bulgārijas izlases kapteinis Borislavs Mihailovs, kurš spēlēja vienu no galvenajām lomām izlases lieliskajā sniegumā 1994. gada Pasaules kausa izcīņā, kopā ar tādām zvaigznēm kā Hristo Stoičkovs, Emils Kostadinovs un Krasimirs balakovs izcīnīja augsto ceturto vietu.
Почина Борислав Михайлов— RadioBG_London (@RadioBG_London) March 31, 2026
https://t.co/ncpKxzD2eF
Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.
Дългогодишният прези... pic.twitter.com/XyUY447d4K
Mihailovs nomira pēc pārciestā insulta, kura dēļ jau kopš pērnā novembra bija mākslīgajā komā. Pēdējo nedēļu laikā viņa stāvoklis krietni pasliktinājās.
Bulgārijas izlases sastāvā no 1983. līdz 1998. gadam viņš aizvadīja 102 spēles, triumfa brīdi piedzīvojot 1994. gada Pasaules kausa izcīņā ASV, kur grupā pēc zaudējuma Nigērijai bulgāri sakāva Grieķiju un Argentīnu, astotdaļfinālā 11 metru sitienu sērijā pieveica Meksiku, bet ceturtdaļfinālā šokēja vareno Vāciju. Pusfinālā bulgāri piekāpās Itālijai, bet bronzas medaļas viņiem liedza neapturamie zviedri.
Pēc vārtsarga karjeras noslēgšanas Mihailovs 16 gadus vadīja Bulgārijas Futbola savienību.