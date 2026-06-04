“Tā jūs atcerēsies vēsture - kā cilvēku, kurš izvēlējās karu bez īsta iemesla”- Zelenskis ar skarbu vēstuli vēršas pie Putina
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nācis klajā ar īpaši asu atklāto vēstuli Vladimiram Putinam, kurā Krievijas diktatoram pārmet kara sākšanu bez īsta iemesla, runā par Krievijas pieaugošo nogurumu un piedāvā tiešu tikšanos kara izbeigšanai.
Vēstulē Zelenskis norāda, ka pirms vairāk nekā 26 gadiem daudzi Ukrainā pret Putinu izturējušies pozitīvi, taču šis laiks esot pagātnē. Pēc viņa teiktā, Putina atrašanās pie varas pilnībā mainījusi Ukrainas un Krievijas attiecību dienaskārtību — no sarunām par tirdzniecību līdz triecieniem, zaudējumiem un karam: "Gandrīz pusi no šiem 26 gadiem pie varas Krievijā jūs esat pavadījis, karojot pret Ukrainu.”
“Lai ko jūs teiktu par NATO, ģeopolitiku vai krievu valodu, šis karš ir jūsu personīgā izvēle — karš bez īsta iemesla. Tā to atcerēsies vēsture,” vēstulē raksta Zelenskis.
Ukrainas prezidents uzsver, ka Krievijā arvien vairāk jūtamas kara sekas — dronu un raķešu triecieni, degvielas trūkums, cenu kāpums, ierobežojumi un mobilizācijas draudi. Viņš arī apgalvo, ka Putina resursi lojalitātes uzturēšanai Krievijā sarūk: “Jums nepietiks ne naudas, ne politiskā kapitāla, lai turpinātu pirkt krievu lojalitāti tā, kā to esat darījis pēdējos 26 gadus. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai pasaule palīdzētu šo brīdi pietuvināt.”
Viņš norāda, ka Ukraina nevēlas pastāvīgu karu un piedāvā to izbeigt “godīgi, ar cieņu un ar garantijām, ka karš netiks atsākts”.
"Mēs zinām, ka 63% jūsu zaudējumu kaujaslaukā ir kritušie, bet tikai 37% — ievainotie. 21. gadsimtā neviena armija nevar atļauties šādu proporciju. Un kritušo īpatsvars turpinās pieaugt. Nav tā, ka mēs Ukrainā raizētos par Krievijas karavīru likteni pēc visa, ko jūsu karš ir nodarījis mūsu valstij. Taču man rūp ukraiņi. Mēs zaudējam savus cilvēkus, un katrs zaudējums mums ir sāpīgs. Pat tad, ja Ukrainas zaudējumu attiecība pret Krievijas zaudējumiem ir viens pret pieci vai viens pret seši, tas joprojām ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs Ukrainā nevēlamies pastāvīgu karu. Mēs ļoti labi zinām, ka dzīve bez kara ir nesalīdzināmi labāka. Un mēs vēlamies to panākt. Esmu pārliecināts, ka arī vairākums krievu uz to reaģētu pozitīvi — un jūs to zināt. Daudzi neticēja, ka Ukraina spēs tik ilgi izturēt. Jūs tam neticējāt. Un arī tie, kas jums deva padomus, tam neticēja. Tā bija kļūda," teikts vēstulē.
“Pasaule nav nogurusi no Ukrainas, kā jūs ilgi cerējāt. Taču nogurums no Krievijas pieaug — pat to vidū plašajā pasaulē, kuri palīdz jums apiet sankcijas un noturēt ekonomiku virs ūdens. Jūs to nevarat nepamanīt. Pēc 26 gadiem pie varas vecums sāk darīt savu. Un ar laiku nogurums no jums tikai pieaugs,” brīdina Zelenskis.
Viņš piedāvā tiešu tikšanos ar Putinu, taču uzsver, ka ne Maskava, ne Kijiva šādai sarunai nebūtu piemērota vieta. “Pēc šiem 26 gadiem Ukrainas līderim jūsu galvaspilsētā nav ko darīt — tāpat kā Krievijas līderim nav ko darīt Kijivā,” raksta Zelenskis, minot, ka šādu sarunu varētu uzņemt Šveice, Turcija vai arābu pasaules valstis.
Zelenskis arī paziņo, ka Ukraina ir gatava pilnīgam pamieram sarunu laikā, kā arī karagūstekņu apmaiņai pēc principa “visi pret visiem”. Tāpat viņš uzsver nepieciešamību atgriezt civiliedzīvotājus un bērnus, kuri kara laikā aizvesti no Ukrainas.
“Mēs jau esam pieredzējuši daudzus līgumus ar Krieviju, tostarp Minskas vienošanās, kas galu galā izgāzās. Tāpēc mums vispirms tieši savā starpā jāatrod atbildes uz neatrisinātajiem jautājumiem, nevis jāslēpjas no sarežģītiem jautājumiem aiz formulām, tehniskām darba grupām vai bezgalīgi zaudēta laika atspoles diplomātijā,” raksta Zelenskis.
Vēstules noslēgumā Zelenskis brīdina Putinu, ka, ja viņš pats nenonāks pie secinājuma par kara izbeigšanu, Ukraina turpinās cīnīties par savu pastāvēšanu.
“Un tas nav drauds ne no manis, ne no Ukrainas. Tas ir Krievijas vēstures fakts, kuru jūs labi zināt: kad Krievija nogurst, nāk pārmaiņas. Mēs varam strādāt pie šī noguruma. Jūs varat apturēt savu karu,” saka Zelenskis.