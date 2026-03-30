Leģendārā kultūrista Arnolda Švarcenegera ārlaulības dēls iet tēva pēdās un uzvar debijas sacensībās
Pasaulslavenā kultūrista un vēl slavenākā Holivudas aktiera un vēlākā ASV Kalifornijas štata gubernatora Arnolda Švarcenegera dēls Džozefs Baena ir oficiāli devies tēta pēdās, savā debijā kļūstot par kultūrisma sacensību uzvarētāju.
“Misija izpildīta!” 28 gadus vecais Baena sestdien pavēstīja par savu panākumu “Instagram” atklājot, ka “NPC Natural Colorado State” sacensībās ieguvis pirmo vietu vairākās kategorijās. Dēla uzvaras kaldināšanā piedalījās arī slavenais tēvs, kurš viņam deva vērtīgus padomus treniņos tajā pašā Kalifornijas štata Venisbīčas svaru zālē “Gold’s Gym”, kur savulaik sāka pats trenēties pirms vairāk nekā pusgadsimta pēc pārcelšanās uz dzīvi ASV no dzimtās Austrijas.
Lai gan Baena kļuvis par kultūristu, viņš atzinis, ka nebūt ne vienmēr bijis apveltīts ar atlētisku ķermeni. “Ļaudis reizēm aizmirst, ka vidusskolā biju apaļīgs,” viņš atzina savā “Instagram” kontā. “Es netiku basketbola un futbola komandās, jo nespēju turēt līdzi pārējiem bērniem.”
Jāpiebilst, ka 78 gadus vecā “Terminatora” superzvaigzne Arnolds Švarcenegers tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem kultūristiem. Pēc vairākām uzvarām Eiropā viņš 1970. gadā Ņujorkā kļuva par “Mr. Olympia”, šo titulu iegūstot septiņas reizes. Viņa lielāko panākumu klāstā ir arī pieci “Mr. Universe” tituli. Par spīti cienījamiem gadiem, viņš joprojām uztur sevi lieliskā fiziskā formā.
Džozefa Baenas māte ir bijusī Švarcenegera mājkalpotāja Mildreda Patrīcija Baena. 2011. gada 17. maijā “Los Angeles Times” pavēstīja, ka Švarcenegeram, kuram pirms dažiem mēnešiem bija beidzies Kalifornijas gubernatora pilnvaru laiks un kurš jau 25 gadus bija precējies ar leģendārā Kenediju klana pārstāvi Mēriju Šraiveri, pirms 14 gadiem piedzima ārlaulības bērns ar gvatemaliešu izcelsmes mājkalpotāju. Viņa Švarcenegera ģimenē nostrādāja 20 gadus līdz 2011. gada janvārim. Šis paziņojums tika publicēts dažas dienas pēc Švarcenegera un Šraiveres kopdzīves izjukšanas. Oficiāli pāris izšķīrās tikai 2021. gadā. Švarcenegera ārlaulības dēls piedzima piecas dienas pēc tam, kad pasaulē nāca viņa jaunākais no četriem laulībā piedzimušajiem bērniem. Pats Ārnijs toreiz atzina, ka tikai pēc dažiem gadiem saprata, ka ir Džozefa tēvs, kad pamanīja puikas līdzību ar sevi, un pastāvīgi nodrošinājis Džozefa un viņa mammas finansiālo labklājību. Pēc gubernatora amata atstāšanas viņš atzinies sievai par neuzticību un ārlaulības bērnu, taču ģimene izjuka.
Džozefs Baena nolēma paturēt mammas uzvārdu. 2019. gadā viņš absolvēja Peperdaina universitāti Kalifornijā ar grādu uzņēmējdarbībā. Viņš gājis tēva pēdās ne tikai kā kultūrists, bet arī kā aktieris.