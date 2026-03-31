Itālija raud... Četrkārtējā pasaules čempione netiek uz trešo Pasaules kausu pēc kārtas! Līksmo Bosnija un Hercegovina, Čehija, Zviedrija un Turcija
1934., 1938., 1982. un 2006. gada pasaules čempione Itālija vēl četrus gadus būs spiesta gaidīt uz atgriešanos Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā, izšķirošajā mačā pēcspēles 11 metru sitienos zaudējot Bosnijai un Hercegovinai, kas spēlēs finālturnīrā otro reizi vēsturē. Bosniešiem pievienojas Čehija, Turcija un Zviedrija, kas dramatiskās cīņās pieveica attiecīgi Dāniju, Kosovu un Poliju.
Bosnija un Hercegovina mājās ar 1:1 (0:1) pamatlaikā spēlēja neizšķirti ar Itāliju, papildlaikā vārti netika gūti, bet 11 metru pēcspēles sitienu sērijā Bosnija un Hercegovina bija pārāka ar 4:1.
Pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm itāļiem izdevās pārtvert mājinieku vārtsarga piespēli, un pēc ātras saspēles Moize Kīns raidīja bumbu Bosnijas un Hercegovinas vārtos. Īsi pirms puslaika beigām 41. minūtē sarkano kartīti nopelnīja Alesandro Bastoni, atstājot Itāliju mazākumā. Otrajā puslaikā pārsvaru pamazām pārņēma mājinieki, kas rezultējās ar vārtiem 79. minūtē, kad no tuvas distances itāļu vārtsargu pārspēja Hariss Tabakovičs. Pēcspēles sitienu sērijā laukuma saimnieki precīzi izpildīja visus četrus sitienus, kamēr itāļiem izdevās pārspēt mājinieku vārtsargu tikai vienu reizi.
Savukārt Turcija, kas Pasaules kausa finālturnīrā nav spēlējusi kopš 2002. gada, izbraukumā ar 1:0 (0:0) uzvarēja Kosovu. Vienīgie vārti mačā tika gūti 53. minūtē, kad pēc Orkuna Kekči piespēles mājinieku vārtsargu pārspēja Kerems Aktirkoglu.
Zviedrija savā laukumā ar 3:2 (2:1) guva panākumu pār Poliju, kas spēlēja iepriekšējos divos finālturnīros. Zviedri atgriezīsies Pasaules kausa finālturnīrā pēc nekvalificēšanās 2022. gada meistarsacīkstēm. Laukuma saimniekus 19. minūtē vadībā izvirzīja Entonijs Elanga. Pirmā puslaika turpinājumā Nikola Zalevskis izlīdzināja rezultātu, taču īsi pirms puslaika beigām zviedriem vienu vārtu pārsvaru atguva Gustafs Lāgerbielke. Otrajā puslaikā pēc spēlētām desmit minūtēm rezultāts kļuva neizšķirts pēc Karola Sviderska precīzā sitiena, un 88. minūtē Zviedrijas uzvaru izrāva Viktors Jokerešs, kurš bija pirmais pie atlēkušās bumbas, raidot to viesu vārtos.
Savukārt Čehija mājās ar 1:1 (1:0) pamatlaikā cīnījās neizšķirti ar Dāniju, papildlaiks arī noslēdzās neizšķirti 1:1, bet pēcspēles sitienu sērijā čehi bija pārāki ar 3:1, iekļūstot Pasaules kausa finālturnīrā pirmo reizi pēc 20 gadu pārtraukuma. Čehi vārtus guva jau trešajā minūtē, ar precīzu sitienu izceļoties Pavelam Šulcam. Dāņi izrāva neizšķirtu vien 72. minūtē, kad pēc centrējuma mājinieku vārtos bumbu ar galvu raidīja Joahims Andersons. Papildlaikā pēc spēlētām desmit minūtēm Čehijai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Ladislava Krejči, taču pagarinājuma turpinājumā Kaspers Hēgs izlīdzināja rezultātu. Pēcspēles sitienu sērijā Čehijas futbolisti raidīja bumbu Dānijas vārtos trīs reizes, kamēr divi dāņu sitieni bija neprecīzi un vēl vienu atvairīja čehu vārtsargs Matejs Kovars.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificējās 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalījās 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.