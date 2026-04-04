Porziņģis parakstījis rekomendāciju par Latvijas pilsonības piešķiršanu brazīlietim Felipem
Viens no tiem, kurš parakstījis rekomendāciju par Latvijas pilsonības piešķiršanu brazīlietim Felipem Gabrielam Ksavjēram, bijis viņa draugs, Latvijas basketbola izlases līderis un Goldensteitas "Warriors" spēlētājs Kristaps Porziņģis.
Saeimas Pilsonības komisijas deputāti sākuši vērtēt, vai Latvijas pilsonība jāpiešķir populārajam digitālā satura veidotājam un multimāksliniekam Felipem Gabrielam Ksavjēram.
Latvijas Televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kādā no tuvākajām sēdēm Felipi plānots aicināt un uzklausīt. Komisijas deputāti līdz lēmuma pieņemšanai komentārus nesniedz.
Felipe saziņā ar LTV norādīja, ka līdz Saeimas lēmumam no komentāriem atturēsies. Viņš nav Latvijas pilsonis un, lai šeit saņemtu uzturēšanās atļauju, viņam ik pēc vairākiem mēnešiem no Latvijas jāizbrauc.
Felipe savā "Instagram" kontā norāda, ka Latvija ir zeme, kas izmainījusi viņa dzīvi, vieta, kuru viņš sauc par mājām, kur jūtas gaidīts, un, kur vēlas būt visu savu dzīvi.
Felipe Latvijā nonāca pirms divpadsmit gadiem, kad ar viņu kā futbolistu līgumu noslēdza pirmās līgas klubs "AFA Olaine". Taču futbolista karjera brazīlietim ātri beidzās, toties viņš uzsāka spožu karjeru šovbiznesā – iedziedājis vairākas dziesmas, piedalās TV šovos, un nu viņa "Instagram" profilam ir gandrīz 180 000 sekotāju! Par savu labāko draugu Felipe sauc NBA zvaigzni Kristapu Porziņģi un ar slaveno basketbolistu ir kopā gan atpūtā, gan NBA čempionu godināšanas svinībās Bostonā.
Kristaps Porziņģis paparaci acīs 2023. gadā
Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis aizvadījis individuāli spožu sezonu ASV galvaspilsētas klubā Vašingtonas “Wizards” un viņa sniegumu ir pamanījuši arī ...
Uz Latviju Felipe atlidoja ar mērķi nokļūt kādā Krievijas futbola klubā. “Brazīlijā jau visi zinājām, ka tajā laikā Krievijā futbolistiem ļoti labi maksāja. Mans plāns bija vispirms Latvijā nospēlēt kādu pusgadu, lai pievērstu sev klubu aģentu uzmanību, un tad tikt pie kāda laba līguma Krievijā. Taču es iemīlēju Latviju un, lai arī man bija iespēja doties prom, izlēmu palikt. Par šādu lēmumu šokēta bija visa mana ģimene, visi mani draugi Brazīlijā. Bet es šeit visai ātri kļuvu populārs arī bez futbola,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Felipe.
Felipe iemācījās latviešu valodu, lai arī viņa draugi bija neizpratnē, kāpēc vajadzētu zināt kādas mazas tautas valodu. “Bet tā bija labākā lieta, ko izdarīju. Esmu ļoti pateicīgs, ka Dievs kaut kādā brīdī mani par to pārliecināja. Patiesībā pirmais gads Latvijā bija briesmīgs, es dzīvoju Olainē kopmītnēs, visapkārt runāja krieviski.
Ko tad īsti Felipe dara? Viņš pats par sevi saka, ka ir savedējs jeb palīdz cilvēkiem nokļūt tur, kur viņi vēlas. Bet sarunāt Felipe, šķiet, var teju visu! Pat dokumentālā seriāla "Brazīlija. Bīstamais karnevāls" režisors Sandijs Semjonovs atceras, ka Felipe visai filmēšanas grupai sarunājis iespēju par brīvu iekļūt slavenākā Brazīlijas karnevāla VIP zonā, kur biļetes maksā virs 2000 eiro. Kā Felipe to dabūjis gatavu? Viņš spējot nodibināt kontaktus jebkurā situācijā.
Arī ietekmīgu paziņu Felipem ir daudz, tostarp pasaules slavenības: mūziķi, sportisti, biznesmeņi... Viņš par savu draugu sauc izcilo Brazīlijas futbolistu Neimaru, NBA zvaigzni Lebronu Džeimsu, reperi Trevisu Skotu, vairākus F1 pilotus... “Es vienmēr esmu bijis ļoti draudzīgs un komunikabls. Savulaik Rīgā strādāju klubā "Coyote Fly", un visiem bija interesanti komunicēt ar brazīlieti, kurš runā latviski. Turklāt pie mana galdiņa visu laiku bija daudz meiteņu. Visdažādākās slavenības, kas atpūtās klubā, vienmēr gribēja tusēt ar mani. Tā arī ar daudziem sadraudzējos, un šīs pazīšanās man atvēra daudzas durvis. Tā tas viss sākās,” savu plašo draugu loku skaidro Felipe.
Bet kā viņš sapazinās ar Kristapu Porziņģi? “Viņš mani uzmeklēja! Tas bija 2016. gadā, viņš jau otro gadu spēlēja NBA. Viņam ļoti patika mana dziesma "Nāc ar mums", kas toreiz bija viena no klausītākajām Latvijā un kas man deva ļoti lielu atpazīstamību. Toreiz Kristaps bija Rīgā un kādam no saviem draugiem vaicāja, vai pazīst Felipi, varbūt var mūs abus iepazīstināt? Tā mēs satikāmies, turklāt mums bija viegli komunicēt, jo abi runājam arī spāņu valodā. Mums izrādījās daudz kopīgu interešu, un tā sākām draudzēties. Un tagad Kei Pī (tā Felipe sauc Porziņģi – red.) ir viens no maniem vislabākajiem draugiem. Protams, man ir ļoti labas attiecības ar daudziem sportistiem un mūziķiem, bet Kristaps patiešām ir cilvēks, kuru droši varu saukt par īstu draugu. Viņš ir ļoti sirsnīgs un superīgs puisis! Viņš ir labsirdīgs cilvēks, kurš vienmēr gatavs palīdzēt citiem. Tie, kas nepazīst Kei Pī, uzskata, ka viņš ir iedomīgs, nē, Kristaps ir sirds cilvēks un ļoti atvērts. Viņš ir visforšākais cilvēks, kādu pazīstu.”
Kristaps Porziņģis, spītējot kājas traumai, palīdz "Celtics" kļūt par NBA čempioniem
Kristaps Porziņģis ar Bostonas "Celtics" vienību izcīnījis NBA čempiontitulu, Porziņģim kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu - NBA čempionu.
“Man ir savi uzņēmumi. Lielākais ienākumu avots man ir kā influencerim sociālajos tīklos. Bet vēl es esmu tāds kā savedējs. Savedu kopā cilvēkus, palīdzu viņiem nokārtot dažādas lietas un par to arī saņemu komisijas naudu. Piemēram, palīdzu sarunāt kādam privātu lidmašīnu, villu Eivisā vai kur citur pasaulē. Varētu teikt, ka zināmā mērā esmu kā tūrisma aģents. Viss sākās ar "Coyote Fly", kur iepazinu daudzus bagātus ārzemniekus. Jūs pat iedomāties nevarat, cik daudz svarīgu cilvēku lido uz Latviju atpūsties vai veidot savu biznesu! Un tad es viņiem palīdzu ar sakariem. Tagad ir tā – ja kāds lido uz Rīgu, viņam jau kāds no maniem paziņām ir ieteicis uzmeklēt mani. Piemēram, šovasar uz Latviju atpūsties atlidojuši daudzi mani draugi no Brazīlijas, parēķināju, ka vairāk nekā pusmiljonu eiro viņi Latvijā iztērēja.”