Kijivas "Capitals" hokejisti protestē pret tiesnešiem un pamet spēli. Uzvaru svin "Mogo"/RSU komanda
Kijivas "Capitals" komanda pirmdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) pusfināla trešajā mačā 12 minūtes pirms pamatlaika beigām pameta laukumu, protestējot pret tiesnešu lēmumiem. Tādējādi uzvaru svinēja "Mogo"/RSU hokejisti, kuri sērijā līdz četrām uzvarām panākuši 2-2.
"Capitals" laukumu pameta brīdī, kad "Mogo"/RSU izbraukuma spēlē Piņķos bija vadībā ar 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). "Capitals" komandai pametot laukuma, tai piešķirts tehniskais zaudējums.
Mājinieki mačā spēlēja rupji un laukumu pameta, protestējot pret tiesnešiem, kuri tobrīd komandai bija piešķīruši 73 soda minūtes. "Mogo"/RSU komandai šajā mačā bija 12 soda minūtes.
Pirmā perioda vidū viesus vadībā izvirzīja Ernests Krūms, bet nepilnas piecas minūtes vēlāk 1:1 panāca Lauris Bajaruns, abiem gūstot vārtus vairākumos. Otrā perioda sestajā minūtē Mikailo Kovalčuks atguva "Capitals" komandai vadību, taču trešdaļas turpinājumā vēl divus vārtus vairākumā guva pretinieki Kristers Ansons un Gatis Sprukts.
Trešā perioda pirmajā pusē pēc Alberto Kolli pārkāpuma pret Spruktu un 20+5 minūšu soda "Capitals" komanda bija spiesta spēlēt lielajā mazākumā. To ātri izmantoja Ansons un trešdaļas septītajā minūtē vārtus guva arī Gints Meija - 5:2. Pāris minūtes vēlāk pēc kārtējiem asumiem "Capitals" hokejisti demonstratīvi pameta laukumu.
Ansons un Deivids Sarkanis maču noslēdza ar četriem rezultativitātes punktiem katrs. Rezultāts 2-2 ir arī otrā pusfināla sērijā, kurā tiekas "Zemgale"/LBTU un "Liepājas hokeja komanda".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.