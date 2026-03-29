Kristers Gudļevskis 10 minūtēs ielaida četrus vārtus, viņa komanda sērijā zaudē 0-3.
Hokejs
Šodien 21:45
Kristers Gudļevskis piedzīvo "melnās 10 minūtes" un viņa komanda pie bezdibeņa malas, kamēr Alberts Šmits palīdz savai komandai uzvarēt
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien Vācijas hokeja līgas (DEL) ceturtdaļfināla trešajā mačā tika nomainīts pēc četriem ielaistiem vārtiem, viņa pārstāvētajai Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" piedzīvojot neveiksmi. "Fischtown Pinguins" viesos ar 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) piekāpās Manheimas "Adler", kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-0.
Gudļevskis pirmajā trešdaļā nepilnu desmit minūšu laikā ielaida četrus vārtus un tika nomainīts. Latvietis uz ledus pavadītajā laikā atvairīja trīs no septiņiem metieniem.
Citā ceturtdaļfināla sērijā Alberta Šmita pārstāvētā Minhenes "Red Bull" mājās ar 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) uzvarēja Ingolštates ERC un sērijā izvirzījās vadībā ar 2-1. Šmits spēlēja 18 ar pusi minūtes un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +3.
Šmita komanda pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, bet "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai bija jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.