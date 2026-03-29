Latvijas pārstāvis ar konkurentiem cīnās par lielo lomu (foto: World Ice Fishing Championship 2026 / Facebook)
Šodien 23:13
Latvijas zemledus makšķernieki Zviedrijā izvelk lomu pasaules čempionāta sudraba medaļu vērtībā, triumfē lietuviešu kolēģi
Latvijas zemledus makšķerēšanas izlase Zviedrijā notikušajā pasaules čempionātā izcīnījusi otro vietu, liecina čempionāta "Facebook" vietnē publicētā informācija.
Zelta medaļas ar 38 punktiem un 48,916 kilogramiem zivju izcīnīja Lietuvas komanda. Latvijas sportisti noķēra 36,722 kilogramus zivju un ieguva 44 punktus.
Savukārt trešo vietu ar 35,263 kilogramiem zivju un 48 punktiem izcīnīja Igaunijas izlase.
Individuālajā vērtējumā čempiona titulu izcīnīja Somijas sportists Harri Nikula. Mājinieki, Zviedrijas komanda, ierindojās piektajā vietā. Kopumā čempionātā piedalījās 11 valstu komandas.