Itālijas izlase apstulbst, ieraugot sev atvēlētās telpas Bosnijā pirms izšķirošās spēles uz Pasaules kausu
Šovakar četrās Eiropas pilsētās noskaidrosies pēdējo četru ceļazīmju īpašnieki, kuri jūnijā dosies uz Pasaules kausa izcīņu ASV, Kanādā un Meksikā. Viena no šīm cerību pilnajām izlasēm ir četrkārtējā pasaules čempione Itālija, kas cer lielā futbola svētkos atgriezties pēc divu finālturnīru izlaišanas.
Le immagini dello spogliatoio dello stadio Bilino Polje di Zenica che ospita l’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina. Gli spazi sono molto ristretti e lontani dagli standard ai quali sono abituati i calciatori della Nazionale. La vasca… pic.twitter.com/Gn3lYQP65Q— La Stampa (@LaStampa) March 31, 2026
Taču pie luksusa apstākļiem pieradušos itāļus Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Zenicā, kur pašlaik notiek pēdējā atlases spēle starp Bosniju un Itāliju, viesus gaidīja kultūršoks. Itālijas izdevums “La Stampa” publicējis ainas, kas sagaidīja Dženāro Gatuzo vadīto komandu.
Interjers pie komforta pieradušajiem viesiem varētu atgādināt bomžu midzeni vai vecas studentu kopmītnes: ieplīsusi linoleja grīda, maza tualete, šaura dušas telpa, vecs un ļodzīgs galds. Viesus pārsteidza masāžas galds, uz kura knapi satilptu puse no augumā raženā vārtsarga Džanluidži Donnarummas. Ierastās ledus vannas vietā ... spainis.
Daudzi futbola fani jau pauduši savu attieksmi pret šādu uzņemšanu, vēsta “The Sun”. “Viņu vietā es atteiktos spēlēt… lai viņi uzvar ar pie galda pieņemtu lēmumu nekā spert kāju šajā stadionā!” bija pikts kāds komentētājs. “Šī ģērbtuve ir apkaunojoša, profesionālajā līmenī šādas neglītas un saspiestas ģērbtuves nepastāv,” pukojās cits.
Tomēr ne visi bija pikti. “Viņi dara to, ko var ar to, kas viņiem ir. Tāpat kā tas bija ar mums pašiem pirms vairākiem gadu desmitiem, kad futbols bija sports un kaislība, nevis netīrs bizness, kuram visa centrā ir nauda.”
Arī pats stadions un tā apkārtne radīja nomācošu iespaidu.
Pašlaik rit otrais puslaiks, kurā mazākumā spēlējošā Itālija ir vadībā ar 1:0.