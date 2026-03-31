NBA klubs atlaiž basketbolistu pēc viņa publiskiem izteikumiem par LGBTQ kopienu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Čikāgas "Bulls" paziņojusi, ka pārtraukusi sadarbību ar spēlētāju Džeidenu Aiviju par kaitniecisku rīcību.
Aivijs Čikāgas "Bulls" nonāca šīs sezonas laikā maiņas darījumā no Detroitas "Pistons". 2022. gada drafta piektais numurs pēdējā laikā cīnījies ar veselības likstām - to dēļ 2024./2025. gada sezonā viņš laukumā devās tikai 30 spēlēs, bet jaunās komandas sastāvā viņš bija aizvadījis vien četras spēles. Pagājušonedēļ "Bulls" paziņoja, ka kreisās kājas sāpju dēļ Aivijs šajā sezonā vairs laukumā nebūs redzams.
Jaden Ivey calls out the NBA for celebrating Pride Month—
“The world proclaims LGBTQ, right? They proclaim Pride Month—and the NBA does too. They show it to the world. They say, ‘Come join us for Pride Month, to celebrate unrighteousness.’”
Pēdējā laikā 24 gadus vecais basketbolists izcēlies ar izteikumiem savos sociālajos tīklos. Kopš nonākšanas NBA Aivijis pievērsies reliģijai un vienā no savām "Instagram" tiešraidēm viņš nicinoši izteicies par viendzimumu pāriem. "Pasaulē reklamē LGBTQ sabiedrību, pareizi? Arī NBA ir praida mēnesis. Viņi demonstrē visai pasaulē, lai pievienojas praida mēnesim un netaisnības atzīmēšanai. Viņi to reklamē uz afišām un ielām. Tas ir netaisnīgi."
Tieši šie izteikumi maksājuši Aivijam darba vietu "Bulls" komandā, kas paziņojusi par sadarbības pārtraukšanu kaitniecīgas rīcības dēļ. Tas gan saistāms tieši ar izteikumiem par LGBTQ kopienu. "Komanda teica, ka esmu nodarījis kaitējumu tai. Kāpēc neteica, ka nepiekrīt maniem izteikumiem par LGBTQ kopienu? Kāpēc neteica tā? Kā mani izteikumi ir kaitniecīgi? Ko es izdarīju komandai un spēlētājiem," nesaprašanā par savu atlaišanu bija pats basketbolists, kurš turpināja izteikties publiski savos sociālajos tīklos. "Es nemaz neesmu bijis kopā ar komandu, jo atlabstu no savainojuma."
Aivijs bieži sociālo tīklu tiešraidēs izteicis savus viedokļus par dažādām tēmām, ieskaitot paša depresiju un pievēršanos reliģijai, kā arī citiem. Kā ziņo ESPN, tad viņa ticība radījusi šķēršļus ģērbtuvē. Savas karjeras laikā Aivijis NBA aizvadījis 218 spēles, kurās vidēji guvis 14,8 punktus, atdevis četras piespēles un izcīnījis 3,5 atlēkušās bumbas.
"Bulls" galvenais treneris Bilijs Donovans pirms spēles pret Sanantonio "Spurs" medijiem apgalvoja, ka Aivijs nav ievērojis komandas standartus, kamēr basketbolists Džošs Gidijis vēlēja spēlētājam atrast nepieciešamo palīdzību. "Ceru, ka viņš saņems palīdzību, kas nepieciešama, neatkarīgi, ar ko šobrīd cenšas tikt galā."
Pats Aivijs pēc šīs sezonas būtu kļuvis par ierobežoti brīvo aģentu. Beigtos viņa iepriekš četru gadu noslēgtais līgums par 32,9 miljoniem ASV dolāru, kura ietvaros šosezon spēlētājs pelnīja 10,1 miljonu dolāru.