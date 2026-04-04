"Jelgavas" futbolisti savā laukumā cieš grandiozu sakāvi pret čempioni "Riga"
Latvijas čempione "Riga" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas ceturtajā kārtā izcīnīja graujošu uzvaru, viesos ar 8:0 (2:0) sakaujot "Jelgavu", kas otrā puslaika vidū pēc Gļeba Žaleiko otrās dzeltenās kartītes palika mazākumā.
Mača 11. minūtē rīdziniekus vadībā izvirzīja Jagu Sikeira, bet aptuveni 12 minūtes vēlāk pēc "Riga" stūra sitiena izspēles savos vārtos bumbu raidīja "Jelgava" spēlētājs Tomašs Ratajs.
Pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm otrajā puslaikā 3:0 panāca Raki Aouani. Pēc Žaleiko sarkanās kartītes mājinieku vārtos vēl divas reizes bumbu raidīja Sikeira un Muhameds Badamosi, un viens precīzs sitiens padevās Huanam Kristianam.
"Jelgava" sezonu sāka ar uzvaru pār "Tukums 2000", nākamajās kārtās samierinoties ar lejupslīdi - neizšķirts pret "Super Nova" un zaudējums "Grobiņai". "Riga" titula aizstāvēšanu sāka ar zaudējumu "Liepājai", taču nākamajās spēlēs uzvarēja "Daugavpils" un "Audas" futbolistus.
Pērn "Jelgava" pirmajā aplī ar neizšķirtu atņēma punktus "Riga" komandai, bet nākamajos trīs apļos uzvarēja galvaspilsētas futbolisti.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Auda" ar 1:0 uzvarēja RFS, sagādājot pretiniekiem pirmo zaudējumu šosezon.
Piektdien "Super Nova" kārtas pirmajā spēlē viesos Salaspilī ar rezultātu 2:1 pārspēja debitanti "Ogre United", bet "Daugavpils" mājās ar 2:0 bija pārāka pār "Liepāju".
Svētdien "Tukums 2000" uzņems "Grobiņu".
Pēc aizvadītām četrām kārtām deviņi punkti četrās spēlēs ir "Riga", RFS un "Audai", septiņus punktus guvusi "Super Nova", pa sešiem punktiem ir "Liepājai" un "Grobiņai", četrus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Daugavpilij", bet pa vienam punktam ir "Tukums 2000" un "Ogre United" komandām.
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.