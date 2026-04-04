Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzu plānošana nonākusi noslēdzošajā posmā: kleita, vieta, viesi!
Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzu plānošana norit pilnā sparā. Jau pavisam drīz viss būs sagatavots ceremonijai, kas norisināsies šā gada 13. jūnijā. Kā zināms, “13” ir popzvaigznes mīļākais skaitlis, tāpēc kāzu datumam viņa izvēlējusies to. Arī Teilores dzimšanas diena ir 13. datumā – tikai decembrī.
36 gadus vecā mūzikas superzvaigzne un 36 gadus vecais Kanzassitijas “Chiefs” spēlētājs aktīvi piedalās kāzu plānošanā, kas nonākusi jau finiša taisnē. Lai gan iepriekš ziņās izskanēja informācija, ka nozīmīgais pasākums notiks Sviftas īpašumā Rodailendā, tagad iekšējie avoti atklāj, ka svinības norisināsies gan Sviftas savrupmājā, gan netālu esošajā luksusa kūrortā “Ocean House”. "Viesu saraksts palielinājās, tāpēc ceremonija un privāta pulcēšanās, kas saistīta ar kāzām, norisināsies divās vietās. Teilorei vienmēr ir B un C plāns katram gadījumam. Viņi jūtas pārliecināti, ka pasākums tur būs izdevies. Visa teritorija būs privāta un apsargāta," avoti pastāstījuši izdevumam “Us Weekly”.
Sviftai pietuvināti cilvēki atklāj, ka pāris vairākkārt pārskatījis viesu sarakstu, un nolēmis nepārsniegt 150 cilvēku skaitu. Lai gan kāzas nebūs pārāk milzīgas, tās noteikti būs tradicionālas.
Avots norādījis, ka pāris vēl nav izsūtījis oficiālos kāzu ielūgumus, taču viņu draugi un ģimene jau zina, kur un kad notiks pasākums. Runājot par 13. jūniju, zinātājs norādījis: "Kāzas tiek plānotas, ņemot vērā Trevisa brīvdienu grafiku," lai pāris varētu izbaudīt savu medusmēnesi bez steigas.
Sviftas tēvs Skots Svifts, visticamāk, kāzu dienā vedīs meitu pie altāra. Tāpat būšot rūpīgi ievērotas citas klasiskas kāzu tradīcijas, kā tēva-meitas un mātes-dēla dejas. "Teilore dievina šādus emocionālos un nozīmīgos mirkļus, un Treviss ir uz tā paša viļņa," piebildis avots.
Dziesmas “Love Story” autore jau esot izvēlējusies līgavas kleitu, kam pašlaik tiek veikta pēdējā pielāgošana. Attiecībā par vecmeitu ballīti, Teilore "jau ir uzaicinājusi savas tuvākās draudzenes, piemēram, Selēnu un Džidži, pavadīt nakti viņas mājās Rodailendā dienu pirms kāzām."
Avots uzsvēris – lai gan abu ģimenes ar lielu azartu iesaistījušās kāzu sagatavošanās darbos, kad tas nepieciešams, Teilore un Treviss ir noteicošie, kas pieņēmuši visus galīgos lēmumus.
Svifti un Kelsiji ir izvairījušies no jebkādiem komentāriem par kāzu detaļām.