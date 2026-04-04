Spītējot lauztajam degunam, Raimonds Krollis gūst skaistus vārtus Čehijas ekstralīgas spēlē un sajūsmina komentētāju
Latvijas uzbrucējs Raimonds Krollis sestdien Čehijas futbola ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu sitienu un tika pie dzeltenās kartītes, viņa pārstāvētajai Liberecas "Slovan" izcīnot uzvaru. "Slovan" mājās ar 2:1 (1:1) pārspēja Uherske Hradištes "Slovacko".
Krollis laukumā devās sākumsastāvā un 36. minūtē izvirzīja vadībā laukuma saimniekus, pēc komandas biedra centrējuma raidot bumbu viesu vārtos ar galvu. Mača turpinājumā latvietis 68. minūtē vēl tika pie dzeltenās kartītes un spēlēja līdz finālsvilpei.
Citā mačā Kristera Penkevica pārstāvētā "Zlin" mājās ar 0:3 (0:2) zaudēja "Jablonec". Penkevics spēli sāka uz rezervistu soliņa un cīņā iesaistījās 58. minūtē, bet 82. minūtē viņš nopelnīja dzelteno kartīti.
Vēl Prāgas "Dukla" ar vārtsargu Rihardu Matrevicu rezervē savā laukumā ar 0:2 (0:0) piekāpās "Pardubice".
Svētdien Marko Regžas pārstāvētā "Hradec Kralove" mājās uzņems Prāgas "Bohemians".
"Slovan" ar 42 punktiem 27 spēlēs ir piektā, "Hradec Kralove" ar 37 punktiem 26 mačos ieņem septīto vietu, "Zlin" ar 31 punktu ir desmitā, bet "Dukla" izcīnījusi 19 punktus un ir pēdējā, 16. pozīcijā.