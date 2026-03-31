Latvija izmoka uzvaru pār Gibraltāru un saglabā vietu UEFA Nāciju līgas trešajā divīzijā
Latvijas vīriešu futbola izlase otrdien Rīgā izcīnīja uzvaru un nosargāja vietu UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā. Otrajā no divām pārspēlēm Latvijas futbolisti savā laukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja Gibraltāru un divu maču summā svinēja uzvaru ar 2:0.
Otrajā spēlē kompensācijas laikā Latvijas labā vārtus guva Antonijs Černomordijs. Sestajā minūtē Latvijas izlases rindās dzelteno kartīti nopelnīja Dmitrijs Zelenkovs.
Puslaika vidusdaļā Latvijas futbolisti izpilsīja brīvsitienu, un Andrejs Cigaņiks centrēja soda laukumā, bet Gibraltāra futbolisti ātri raidīja bumbu ārpus sava soda laukuma. Turpinājumā Latvija tika pie vēl viena stūra sitiena, taču Roberts Veips nespēja raidīt bumbu pretinieku vārtos.
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, par pārkāpumu pret Zelenkovu brīdinājumu nopelnīja Tidžejs de Bars.
Pirmā puslaika kompensācijas laika sākumā Latvija tika pie vēl viena stūra sitiena, kuru izpildīja Roberts Savaļnieks. Pēc centrējuma bumbu vārtu virzienā pavirzīja Roberts Uldriķis, bet Veips bija pēdējais, kurš pieskārās bumbai pirms tā šķērsoja vārtu līniju. Pēc tam tiesnesis devās pārbaudīt video atkārtojumu, kurā saskatīja, ka Uldriķis aizskāra bumbu ar roku, un vārti netika ieskaitīti.
Pēc spēlētām 20 minūtēm otrajā puslaikā Latvijas futbolistiem izdevās saspēle viesu soda laukumā, un pie sitiena no tuvas distances tika uz maiņu nākušais Vladislavs Gutkovskis, taču viņa raidītā bumba ripo nedaudz garām vārtiem. Īsi pēc tam vēl vārtu gūšanas iespēja pretuzbrukumā bija Renāram Varslavānam, kura sitiens ir pārāk spēcīgs, bumbai lidojot pāri vārtiem.
Nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām viesi Latvijas soda laukumā tika pie sitiena, kas bija neprecīzs un bumba lidoja pāri vārtiem.
Pamatlaika beigās Latvijas futbolistiem padevās divi pretuzbrukumi, un Gibraltāra vārtsargam divas reizes nācās izskriet tālu no vārtiem, lai glābt savu komandu no zaudētiem vārtiem, abas reizes veiksmīgi raidot bumbu ārpus laukuma.
Kompensācijas laikā pēc Savaļnieka piespēles no tuvas distances pretinieku soda laukumā Latvijai uzvaru atnesa Černomordijs.
Piektdien viesos notikušajā spēlē Latvija uzvarēja ar rezultātu 1:0.
Latvijas vīriešu futbola izlase gaidāmajā Nāciju līgas grupu turnīrā C divīzijā tiksies ar Melnkalni, Armēniju un Kipru.
FIFA rangā Latvijas izlase ieņem 139. vietu, bet Gibraltārs ir 202. pozīcijā.
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato uz nometni martā uzaicināja 27 futbolistus. Pēc divu gadu pārtraukuma izlases kandidātu lokā atgriezies pussargs Eduards Emsis, pēc gada pārtraukuma ierindā atgriezies ilgstošu savainojumu sadziedējušais uzbrucējs Roberts Uldriķis.
Mačos ar Gibraltāru Latvijas izlasei veselības apstākļu dēļ šoreiz nav pieejams izlases kapteinis Kristers Tobers, šī paša iemesla dēļ šajā nometnē nepiedalās arī uzbrucējs Raimonds Krollis. Pēc Bruno Meļņa savainojuma izsaukumu uz izlasi saņēma Danila Patijčuks, kurš līdz šim valstsvienībā nav spēlējis.
Izlases nometnē bija arī Anglijas premjerlīgā spēlējošais aizsargs Denniss Cirkins, taču doties laukumā viņš nevarēs.
Latvijas futbola izlases kandidāti nometnē martā:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris, Frenks Dāvids Orols (abi - "Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks, Roberts Veips, Niks Sliede (visi - RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Emīls Birka (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis ("Visakha", Kambodža), Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Deniss Meļņiks ("Auda");
pussargi - Jānis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs (abi - RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Renārs Varslavāns ("Riga"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristers Penkevics ("Zln", Čehija), Kristaps Grabovskis ("B93", Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis (Bīlefeldes "Arminia", Vācija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits (Madrides "Atletico", Spānija).