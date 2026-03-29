Artūrs Žagars lielisks laukumā, taču viņa "Fenerbahce" piekāpjas papildlaikā Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar 21 punktu, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Stambulas "Fenerbhace" no zaudējuma papildlaikā. "Fenerbahce" viesos ar 83:89 (19:16, 13:23, 24:26, 19:10) piekāpās "Bursaspor".
Žagars spēlēja 28 minūtes un divas sekundes un realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, četrus no deviņiem tālmetieniem un piecus soda metienus. Viņš arī izcēlās statistikā ar divām atlēkušajām bumbām, piecām rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, piecām piezīmēm un pieciem izprovocētiem sodiem, iekrājot +/- rādītāju +14 un efektivitātes koeficientu 20.
Vairāk par Latvijas basketbolistu Stambulas komandā punktus guva tikai Veids Boldvins, kurš iekrāja 23 punktus un četras rezultatīvas piespēles. Mājinieku uzvaru ar 27 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Maiks Smits.
Citā spēlē Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās ar 92:82 (21:21, 30:22, 16:27, 25:12) uzvarēja Bursas "Tofas".
Šmits spēlēja 11 minūtes un 57 sekundes un, realizējot vienu divu punktu metienu un vienu no diviem tālmetieniem, guva piecus punktus, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja trīs piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -9 un efektivitātes koeficientu septiņi.
Sestdien Kristers Zoriks izcēlās ar 13 gūtajiem punktiem un palīdzēja Denizli "Merkezefendi" mājās ar 92:80 pārspēt Roberta Blumberga pārstāvēto Izmiras "Petkim Spor".
"Fenerbahce" ar 20 uzvarām 24 spēlēs ir līdere, "Anadolu Efes" ar 15 uzvarām ir sestajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi desmit mačos un ir devītā, bet "Petkim Spor" ar septiņām uzvarām ir 13. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".