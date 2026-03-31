Latvijas sieviešu basketbola izlasei noskaidrotas pretinieces otrajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupā
Foto: FIBA Basketball
Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa.

Latvijas sieviešu basketbola izlasei noskaidrotas pretinieces otrajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas sieviešu basketbola izlase 2027. gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas otrajā kārtā spēkosies ar Itāliju, Slovēniju un Austriju, noskaidrojās otrdien notikušajā izlozē.

Latvijas sieviešu basketbola izlasei noskaidrotas ...

Kvalifikācijas otrajā kārtā 24 komandas sadalītas sešās grupās pa četrām vienībām, un finālturnīram kvalificēsies katras apakšgrupas divas spēcīgākās izlases. Otrās kārtas spēles norisināsies šī gada novembrī un nākamā gada februārī.

Kvalifikācijas pirmajā kārtā Latvijas basketbolistes B grupā cīnījās ar Nīderlandi, Igauniju un Slovēniju. Latvija uzvarēja piecās no sešām spēlēm un ieņēma pirmo vietu grupā.

2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs norisināsies Beļģijā, Somijā, Lietuvā un Zviedrijā. Šīs izlases jau ir garantējušas vietu turnīrā. 

Latvijas sieviešu izlase 2025. gada finālturnīram nekvalificējās, bet 2023. gadā nepārvarēja grupu posmu, ierindojoties 13. vietā no 16 dalībniecēm. 

Tēmas

­Eiropas čempionāts basketbolāLatvijas sieviešu basketbola izlase

Citi šobrīd lasa