Latvijas sieviešu basketbola izlasei noskaidrotas pretinieces otrajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupā
Latvijas sieviešu basketbola izlase 2027. gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas otrajā kārtā spēkosies ar Itāliju, Slovēniju un Austriju, noskaidrojās otrdien notikušajā izlozē.
Kvalifikācijas otrajā kārtā 24 komandas sadalītas sešās grupās pa četrām vienībām, un finālturnīram kvalificēsies katras apakšgrupas divas spēcīgākās izlases. Otrās kārtas spēles norisināsies šī gada novembrī un nākamā gada februārī.
Kvalifikācijas pirmajā kārtā Latvijas basketbolistes B grupā cīnījās ar Nīderlandi, Igauniju un Slovēniju. Latvija uzvarēja piecās no sešām spēlēm un ieņēma pirmo vietu grupā.
2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs norisināsies Beļģijā, Somijā, Lietuvā un Zviedrijā. Šīs izlases jau ir garantējušas vietu turnīrā.
Latvijas sieviešu izlase 2025. gada finālturnīram nekvalificējās, bet 2023. gadā nepārvarēja grupu posmu, ierindojoties 13. vietā no 16 dalībniecēm.
🏀 Šodien Mīsā notikušajā 2027. gada 🏆 Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas 2. kārtas grupu izlozē 🇱🇻 Latvijas valstsvienība nokļuvusi K grupā kopā ar 🇮🇹 Itāliju, 🇸🇮 Slovēniju un 🇦🇹 Austriju.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) March 31, 2026
Divas labākās komandas iegūs ceļazīmi uz finālturnīru. 💪
Divi apļi tiks… pic.twitter.com/JrExJsR5BG