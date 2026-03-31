Rupekļu "Capitals" komandai par OHL pusfināla spēles pamešanu piespriež sodu
Kijivas "Capitals" komandai par "Optibet" Hokeja līgas (OHL) pusfināla ceturtās spēles pamešanu piešķirts 4000 eiro naudas sods, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
"Capitals" mačā spēlēja rupji un laukumu pameta, protestējot pret tiesnešiem, kuri tobrīd komandai bija piešķīruši 73 soda minūtes. "Mogo"/RSU komandai šajā mačā bija 12 soda minūtes.
Kijivas komandas trenerim tika piešķirts 20 minūšu noraidījums par attiekšanos turpināt spēli, un, piešķirot 4000 eiro naudas sodu, LHF Disciplinārā komisija ņēmusi vērā arī "Capitals" ierakstus sociālajos tīklos, kuros pauda sašutumu par tiesnešu darbu.
Pie 300 eiro naudas soda tika arī "Mogo"/RSU vienība, kas pirms spēles bez atļaujas iegāja izvēlētajā ģērbtuvē un pēc lūguma ģērbtuvi mainīt atteicās to atstāt, un uz ledus iznāca 55 sekundes pirms spēles sākuma.
LHF Disciplinārā komisija arī lēma, ka "Capitals" spēlētājam Alberto Kolli, kurš mača laikā saņēma 5+20 minūšu noraidījumu par uzbrukumu galvas un kakla rajonā, nepiešķirt papildu disciplināro sodu.
Rezultāts 2-2 ir arī otrā pusfināla sērijā, kurā tiekas "Zemgale"/LBTU un "Liepājas hokeja komanda".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.