WNBA paplašināšanās draftā Toronto "Tempo" izvēlas Latvijas basketbolisti Kitiju Laksu
Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) jaunpienācēja Toronto "Tempo" piektdien WNBA paplašināšanās draftā izvēlējās latvieti Kitiju Laksu, pārņemot tiesības uz basketbolisti no Fīniksas "Mercury".
WNBA paplašināšanās draftā jaunpienācējas "Tempo" un Portlendas "Fire" piektdien izvēlējās neaizsargātās basketbolistes no pārējām 13 WNBA komandām.
From the Phoenix Mercury, we’ve selected Kitija Laksa in the Tempo Expansion Draft.— Toronto Tempo (@TempoBasketball) April 3, 2026
"Tempo" aizsardzi Laksu izraudzījās otrajā kārtā ar septīto numuru. Viena no Toronto komandas jaunajām spēlētājām būs savulaik "TTT Rīga" vienību pārstāvējusī Marina Meibrija.
Pērn Laksa debitēja WNBA, kur 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas. Tālmetienus 29 gadus vecā latviete izpildīja ar 31,7% precizitāti. "Mercury" sastāvā viņa kļuva par WNBA vicečempioni.
Eiropā Laksa atgriezās Skio "Famila" komandā, kuras sastāvā 12 FIBA Eirolīgas spēlēs vidēji 26 minūtēs guva 8 punktus, izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas un atdeva 1,7 rezultatīvas piespēles.
WNBA šīs sezonas pamatturnīrs sāksies maijā.