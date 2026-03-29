19 gadus vecais Antonelli izcīna uzvaru Japānas "Grand Prix" un kļūst par kopvērtējuma līderi
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas trešajā posmā - Japānas "Grand Prix" - un kļuva par visu laiku jaunāko F-1 kopvērtējuma līderi.
Antonelli kļuva par līderi pēc tam, kad sacīkstes vidusdaļā avāriju piedzīvoja Olivers Bērmans ("Haas"), un trasē devās drošības mašīna. "Mercedes" pilots iekrāja pārsvaru un svinēja otro uzvaru pēc kārtas, apsteidzot otrās vietas ieguvēju Oskaru Piastri ("McLaren") par nepilnām 14 sekundēm.
Trešajā pozīcijā ierindojās Šarls Leklērs ("Ferrari"), bet ārpus labāko trijnieka palika Džordžs Rasels ("Mercedes"), kuram piektajā vietā sekoja pagājušās sezonas uzvarētājs Lando Noriss ("McLaren").
Sestais finišēja Luiss Hamiltons ("Ferrari"), septīto vietu ieņēma Pjērs Gaslī ("Alpine"), astotais bija Makss Verstapens ("Red Bull"), devītajā pozīcijā ierindojās Liams Losons (RB), un pirmo desmitnieku noslēdza Estebans Okons ("Haas").
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā uz pirmo vietu ar 72 punktiem pakāpies Antonelli, kurš 19 gadu vecumā kļuvis par visu laiku jaunāko F-1 kopvērtējuma līderi. Otrais ar 63 punktiem ir Rasels, kuram seko abi "Ferrari" piloti Leklērs un Hamiltons ar attiecīgi 49 un 41 punktu.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvojas Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".