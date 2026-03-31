Latvijas pretiniece Austrija atvedīs galvenokārt vietējos hokejistus
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvā pārbaudes mačiem ar Latviju lielākoties iekļauti spēlētāji no Austrijas spēcīgākās līgas. Latvija uzņems austriešus 8. un 9. aprīlī.
Austrijas hokeja izlases sastāvā iekļauts 21 hokejists no Austrijas čempionāta, divi no Nacionālās koledžas asociācijas (NCAA), kā arī pa vienam no Šveices augstākās līgas un Zviedrijas otrās līgas.
Pēc mačiem ar Austriju Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Benedikts Ošgans (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Florians Forauers (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Sebastians Vranešics (Vīnes "Capitals", Austrija);
aizsargi - Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals", Austrija), Tomass Klaseks (RPI "Engineets", NCAA), Gerds Kragls, Patriks Zēlingers, Niklass Viršls (visi - Lincas "Black Wings", Austrija), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Filips Vimmers (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Luka Erne (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Fēlikss Košeks, Benjamins Lancingers, Leons Valners (visi - Vīnes "Capitals", Austrija), Henriks Nēbauers, Jonatans Ošgans (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Benjamins Nisners, Lukass Tālers (abi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Maksimilians Rebernigs, Pauls Zintšnigs, Eliass Valenta (visi - Villahas SV, Austrija), Jans Šercers (RPI "Engineets", NCAA), Davids Vašnigs (Klāgenfurtes KAC, Austrija).