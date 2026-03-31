Mainās ne tikai galvenais treneris. Jānis Gailītis nosaucis savus asistentus Latvijas izlasē
Latvijas vīriešu basketbola izlases Jāņa Gailīša asistenti būs Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, otrdien preses konferencē atklāja Gailītis.
Pagājušajā nedēļā Latvijas Basketbola savienība (LBS) pavēstīja, ka Gailītis valstsvienības galvenā trenera amatā nomainīs spāni Sito Alonso, kurš pārņēma komandas vadību pēc Eiropas čempionāta finālturnīra. Vienošanās ar Latvijas speciālistu noslēgta līdz 2029. gada Eiropas čempionāta finālturnīram.
Gailītis pavēstīja, ka treneru korpusā viņam un asistentiem palīdzēs arī brīvprātīgie treneri. Starp tiem viņš nosauca iepriekšējā trenera Alonso asistentus Dāvi Čoderu un Kasparu Vecvagaru, tomēr noteica, ka ar abiem vēl tikai veiks pārrunas. Bez Čodera un Vecvagara pie iepriekšējā trenera strādāja Roberts Štelmahers.
40 gadus vecais Gailītis no 2011. līdz 2024. gadam strādāja "VEF Rīga" sistēmā - pirmos četrus gadus kā galvenā trenera palīgs, bet no 2016. gada vidus kā galvenais treneris. Viņa vadībā "VEF Rīga" septiņas reizes izcīnīja Latvijas čempionu titulu, vienreiz uzvarēja Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL), kā arī trīs reizes izcīnīja Latvijas kausu. Viņs bijis arī Latvijas U-16 un U-18 izlašu galvenais treneris, bet no 2021. gada nacionālās izlases galvenā trenera asistents.
Šajā sezonā Gailītis vada Francijas klubu Strasbūras SIG, bet pērn savā pirmajā sezonā ārpus Latvijas aizveda Veisenfelsas MBC komandu līdz uzvarai Vācijas kausā.
Pirmajās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai. Trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.