Šodien 19:43
Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" "atbrīvojusies" no 32 gadus vecā aizsarga Vilbekina
Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" atbrīvojusi 32 gadus veco aizsargu Skotiju Vilbekinu, norāda klubs.
Vilbekins ceļgala traumas dēļ šosezon Eirolīgā piedalījies tikai sešās spēlēs, kurās vidēji 15 minūtēs guvis 7,7 punktus un atdevis 1,3 rezultatīvas piespēles. Iepriekšējā sezonā Vilbekins laukumā bija tikai vienā Eirolīgas mačā. Stambulas klubā 32 gadus vecais Vilbekins, kuram ir ASV un Turcijas pilsonība, aizvadījis pēdējās četras sezonas.
Vilbekins ir mēģinājis iekļūt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubos un 2016. gadā aizvadīja NBA Vasaras līgas mačus. No 2018. līdz 2022. gadam Vilbekins bija Turcijas izlases dalībnieks. Vilbekins ir spēlējis arī Austrālijā, Grieķijā un Izraēlā.