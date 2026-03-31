Artūrs Šilovs ar 20 atvairītiem metieniem sekmē "Penguins" svarīgu uzvaru
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Pitsburgas "Penguins" izcīnīja uzvaru.
"Penguins" viesos ar 8:3 (0:0, 5:3, 3:0) ļoti rezultatīvā spēlē pārspēja Ņujorkas "Islanders". Artūrs Šilovs uzvarētāju rindās atvairīja 20 no pretinieku izdarītajiem 23 metieniem jeb 87% raidījumu. Šajā sezonā viņš vārtos stājies 35 spēlēs, kurās vidēji atvairījis 89,1% metienu un ielaidis 2,99 ripas.
Pretinieku vārtos neveiksmīgi spēlēja Iļja Sorokins, kurš ielaida veselus septiņus vārtus (21 atvairīts metiens no 28). Uz pēdējām spēles 12 minūtēm viņu nomainīja Dāvids Ritihs, kurš tika galā ar diviem no trijiem "Penguins" metieniem.
Uzvarētāju rindās pa diviem vārtiem guva Entonijs Manta un Rikards Rakels. Trīs rezultatīvās piespēles Džastinam Brazo, bet Sidnijs Krosbijs izcēlās ar divām rezultatīvajām piespēlēm.
Visā spēlē "Penguins" nācās atspēlēties. Vēl otrā perioda vidū "Islanders" panāca 3:1, taču turpmākajā spēlē dominēja Pitsburga. Nākamajās desmit minūtēs tā guva četrus bezatbildes vārtus, kam pievienoja vēl trīs noslēdzošajā periodā.
Šī bija svarīga uzvara Pitsburgai, kas cīnās par iekļūšanu "play-off". Ar 90 punktiem pēc 74 nospēlētām spēlēm "Penguins" ir sestajā vietā Austrumu konferencē, taču 11. vietā esošajai Filadelfijas "Flyers" ir tikai par četriem punktiem mazāk.
Citā spēlē zaudējumu piedzīvoja latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība, kas izbraukumā piekāpās Vegasas "Golden Knights" komandai. "Canucks" zaudēja ar 2:4 (1:0, 1:3, 1:1), piedzīvojot sesto neveiksmi pēc kārtas.
Bļugers laukumā bija 18 minūtes un 14 sekundes, no kurām divas minūtes un 34 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus, nopelnīja piecas soda minūtes par kautiņu, uzvarēja deviņos no 13 iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
"Canucks" sastāvā vārtus guva Evanders Keins un Broks Besers, bet mājinieku rindās precīzi bija Rasmuss Andešons, Railijs Smits, Kouls Smits un Šejs Teodors.
"Canucks" ar 50 punktiem 73 spēlēs ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā un jau zaudējusi cerības uz iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā. Savukārt "Golden Knights" ar 82 punktiem ir septītajā pozīcijā Rietumu konferencē.