Basketbola pārmaiņas, baisi negadījumi un latviešu vienaldzība pret Heraskeviču - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedāļa pasaules sportā atmiņā paliks ar dažiem pamatīgiem skandāliem. Skaļākais no tiem – golfa leģenda Taigers Vudss ne pirmo reizi sēdies pie stūres reibumā un izraisījis avāriju, savukārt Latvijā daudz tika runāts par gaidītajām pārmaiņām mūsu basketbola izlasē. Ja visam neesi sekojis līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Sito Alonso pie Latvijas stūres aizvadīja vien četras spēles, izcīnot tikai vienu uzvaru. Tagad viņa vietā stājies Jānis Gailītis, kuru daudzi gaidīja šajā amatā spāņa vietā jau iepriekš. Tagad Basketbola savienība savu iepriekšējo lēmumu sauc par kļūdu. Olimpiskajās spēlēs nejēdzīgi diskvalificētā ukraiņu skeletonista Vladislava Heraskeviča tēvs atklājis, ka Starptautiskās Bobsleja federācijas latvieši tā arī nav sazinājušies ar viņa dēlu. No renes trasēm arī prieka vēsts, jo saderinājusies mūsu ilggadējā kamaniņu sporta līdere Elīza Tīruma.
Par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas notiesāts FK “Auda” valdes loceklis un Ķekavas novada domes deputāts Rihards Gorkšs. Kristaps Porziņģis sāk iejusties Goldensteitas “Warriors”, bet Aļona Ostapenko filmējusies jautrā tenisa popularizēšanas video.
Latvijas futbola izlase ne bez pūlēm viesos apspēlē Gibraltāru, pēdējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvējam Uvim Balinskim savainojuma dēļ sezona noslēdzas priekšlaicīgi, bet Denisam Vasiļjevam visai pieticīgs sniegums pasaules čempionātā.
