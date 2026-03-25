Hokeja zvaigzne Konors Makdeivids kļūst par trešo ātrāko hokejistu NHL ar 1200 rezultativitātes punktiem
Edmontonas "Oilers" kapteinis Konors Makdeivids otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā guva divus vārtus, palīdzot savai komandai viesos pārspēt Jūtas "Mammoth".
29 gadus vecais kanādietis savas 11 sezonu ilgās karjeras laikā tagad 784 spēlēs ir sakrājis 1200 (401+799) punktus. Ātrāk par Makdeividu 1200 punktus līgas vēsturē bija sakrājuši tikai divi spēlētāji - Veins Greckis (504 spēlēs) un Mario Lemjē (593 spēlēs).
400th career goal earlier in the game and 1200th career point to finish it off...
Otrdienas spēlē divus vārtus "Oilers" rindās guva arī Džeks Rosloviks, bet reizi precīzs bija Mets Savojs. Tikmēr savu 800. (289+511) punktu nopelnīja "Oilers" uzbrucējs Raiens Ņūdžents-Hopkins, kurš šajā spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Mājinieku rindās vārtus guva Aleksandrs Kerfuts un Losons Krūzs.
Pēdējo divu gadu Stenlija kausa fināliste "Oilers" ar 79 punktiem 72 spēlēs Rietumu konferencē ieņem sesto pozīciju, bet "Mammoth" ar 80 punktiem ir vienu vietu augstāk.
Citā otrdienas mačā vārtsargs Džoels Hofers aizvadīja savu sezonas sesto "sauso" spēli, sekmējot Sentluisas "Blues" uzvaru ar 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) savā laukumā pār Vašingtonas "Capitals". Hofers tika galā ar 21 metienu un ar sešām "sausajām" spēlēm ir līgas otrs labākais vārtsargs šajā rādītājā. Par vienu spēli vairāk bez ielaistajām ripām ir Iļjam Sorokinam no Ņujorkas "Islanders". Vārtus mājiniekiem guva Džimmijs Snageruds, Oto Stenberjs un Džordans Kairū.
"Blues" ar 69 punktiem 70 spēlēs Rietumu konferencē ir 13. vietā, bet "Capitals" ir 79 punkti 72 mačos, kas dod 12. pozīciju Austrumu konferencē.