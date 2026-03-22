Lietuvu pāršalc ziņas par 46 gadus veca profesionāla boksera nāvi
Lietuvas mediji ziņo, ka 21. martā Klaipēdā mūžībā devies 46 gadus vecais profesionālais bokseris Rolands Česna.
Ziņas par viņa nāvi apstiprinājis lietuviešu boksa treneris Eugenijus Vaitkus. Česna bija profesionāls bokseris, kas piedalījies dažāda mēroga boksa sacensībās, gan amatieru, gan profesionālajā līmenī. Viņš ir guvis neskaitāmas uzvaras ne tikai Lietuvā, bet arī ārvalstīs.
Jāpiemin, ka Lietuvu šomēnes piemeklējušas vairāki traģiski notikumi, kuros iesaistīti sportisti. 20. martā Lietuvas Biatlona federācija paziņoja, ka 27 gadu vecumā mūžībā devies bijušais biatlonists un olimpietis Lins Banis. Banis 2022. gadā startēja Pekinas olimpiskajās spēlēs, izcīnot 79. vietu individuālajā sacīkstē un 90. vietu sprintā. Tāpat viņam kopā ar Lietuvas izlasi 14. vieta stafetē. Individuāli Banis nespēja konkurēt par augstākajām vietām augstākā līmeņa sacensībās.
Tāpat ziņots, ka aizvadītajā nedēļā Lietuvas dienvidu pilsētā Alītā tika smagi ievainots vietējā futbola kluba “Dainava” nigēriešu leģionārs Džeremaija Obi Činonso. Kā vēsta “Delfi.lt”, uzbrukums notika gaišā dienas laikā, un no nāves viņu izglābis kāds vīrietis, kurš nebaidījās stāties pretim bruņotam noziedzniekam.
Uzbrukums 2005. gadā dzimušajam spēlētājam noticis ap pulksten 11, un viņš ar smagām traumām nogādāts slimnīcā. Vietējā policija vēsta, ka iespējamais ļaundaris, kāds 2007. gadā dzimis jaunietis ir aizturēts.
Tiek ziņots, ka nigēriešu futbolistu no drošas nāves paglābis kāds garāmgājējs. 33 gadus vecais Alds Petrausks tobrīd gājis pie klienta. “Pa gabalu redzēju, ka notiek kaut kas slikts. Redzēju, ka uzbrucējs ir maskā ar nazi rokā. Es skrēju pie viņiem,” viņš pastāstīja portālam “AlytusPlius”. Kad Alds pieskrējis, abi gulējuši uz zemes. “Nebija laika. Es ātri ar kājām saspiedu agresora roku, viņš pretojās. Kaut kā izdevās izraut nazi un aizmest. Asinis, spriedze, adrenalīns, viss notika vienā mirklī.”
Viņš norādīja, ka uzbrucējs vairākas reizes iedūra savam upurim, cenšoties trāpīt galvā un kaklā. “Es kliedzu futbolistam, lai viņš bēg, taču viņš nebēga, bet cīnījās, aizsargājās. Tomēr grūti izturēt pret cilvēku ar nazi. Vēlāk es futbolistam jautāju, kādēļ viņš nebēga. Viņš teica, ka pats nesaprot, visticamāk, pie vainas stress,” stāstīja varonis.