Artis Dvarionas pēc 24 gadiem šķiras no darba “Radio SWH”: beidzas ēra, kas ilga trīsdesmit gadus
Šodien radio balss un raidījumu vadītājs Artis Dvarionas paziņojis par ilgstoša posma noslēgumu savā profesionālajā dzīvē – pēc 24 gadiem viņa ceļi šķiras ar “Radio SWH”. Šis lēmums attiecas gan uz sešpadsmit gadu laikā vadītajiem raidījumiem “Braucamlaiks” un “TOP 20”, gan uz darbu kā “Radio SWH Rock” mūzikas redaktoram.
“Šodien varu apstiprināt, ka ir noslēdzies milzīgs posms manā dzīvē, ko nekautrēšos apzīmēt ar vēl lielāku vārdu – ēra,” raksta Dvarionas. Viņš atklāj, ka darbs radio vienmēr bijis viņa sapņu darbs: “Vēl agrā bērnībā, 10–12 gadu vecumā, kad pirms gulētiešanas zem segas grozīju veco "vefiņu", mēģinot noķert toreiz vienīgo dažkārt pieejamo rietumu modernā radio paraugu "Radio Luksemburga", bija skaidrs – savu dzīvi gribu saistīt ar radio.”
90. gadu vidū, dzīvojot Kuldīgā, viņam izdevās strādāt vietējās radiostacijās – “Kuldīgas Radio”, “Radio Skala” un vēlāk arī “Kurzemes Radio”. 2002. gadā Dvarionam tika liktenīgais zvans no “Radio SWH”: “Es, protams, ne mirkli nešauboties, piekritu, jo "Radio SWH" tolaik bija Latvijas komercradio virsotne, uz kuru mērķtiecīgi gāju.”
Dvarionas atzīst, ka šķiršanās nebija iepriekš plānota: “Pieņemt šādu lēmumu lika piedāvātais tālākās sadarbības modelis. Viss, kas notiek, taču notiek uz labu, vai ne?”
Viņš izsaka pateicību “Radio SWH” par ilggadēju iespēju, kolēģiem par kopīgo darbu un klausītājiem par atbalstu: “Tagad mācos dzīvi bez radio ētera, kādu, godīgi sakot, nemaz nepazīstu, jo, rēķinot kopā ar Kuldīgas gadiem, ēterā esmu bijis pēdējos 30 gadus. Taču ceru, ka šī bezētera pauze nebūs gara un drīz atkal tiksimies kādā citā radiofrekvencē, jo radio taču ir manās asinīs.”
Līdztekus profesionālajam posma noslēgumam Dvarionas uzsver dzīves prieku ārpus ētera: “Bet tikmēr, tiekamies dzīvē un Grupa R.A.P koncertos!”