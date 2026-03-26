Gutkovskis atnes Latvijai uzvaru Gibraltārā pirmajā pārspēlē par vietu UEFA Nāciju līgas trešajā divīzijā
Latvijas vīriešu futbola izlase ceturtdien pirmajā no divām pārspēlēm par vietu UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā tika pie minimālas uzvaras. Latvija izbraukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja Gibraltāru. Vienīgos vārtus mačā guva Vladislavs Gutkovskis.
Sestajā minūtē dzelteno kartīti nopelnīja Latvijas izlases aizsargs Roberts Veips. Tuvojoties pirmā puslaika vidum, pēc tālas piespēles līdz vārtu gūšanas iespējai tika Gutkovskis, taču viņa sitiens bija neprecīzs, un tiesnesis fiksēja aizmuguri. Īsi pēc tam Gutkovskis vēlreiz tika līdz mājinieku vārtiem, bet arī šoreiz tika fiksēta aizmugure.
Puslaika izskaņā uzbrukumi uz Latvijas vārtiem padevās arī Gibraltāra futbolistiem, tomēr spēles pirmajās 45 minūtēs vārti netika gūti.
Pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm otrajā puslaikā laukuma saimnieki savā aizsardzības zonā nespēja apturēt Gutkovski, kurš Latvijai nopelnīja 11 metru soda sitienu. Uzbrucējs pats devās izpildīt "pendeli" un raidīja bumbu vārtu apakšējā stūrī, panākot 1:0 Latvijas labā.
Pāris minūtes vēlāk Daniels Balodis pie pretinieku vārtiem lēcienā sadūrās ar Gibraltāra vārtsargu un tika pie dzeltenās kartītes.
Aptuveni sešas minūtes līdz pamatlaika beigām Gibraltāra izlase tika pie stūra sitiena, bet latviešiem izdevās apturēt pretinieku saspēli. Kompensācijas laika ievadā pēc mājinieku centrējuma Latvijas vārtsargs Rihards Matrevics ķēra bumbu, un pretinieki, cīnoties par bumbu, iegrūda Matrevicu vārtos, taču tiesnesis uzreiz signalizēja, ka vārtu guvums netiks ieskaitīts.
Atbildes spēle notiks 31. martā "Skonto" stadionā Rīgā. Dueļa uzvarētājs divu spēļu summā rudenī spēlēs UEFA Nāciju C līgā, bet zaudētājs sacentīsies D līgā.
Latvijas vīriešu futbola izlase, pārvarot pārspēles, gaidāmajā Nāciju līgas grupu turnīrā C divīzijā tiksies ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Nepārvarot pārspēles, Latvijas izlase D līgā nonāks vienā grupā ar Andoru un Maltas un Luksemburgas dueļa zaudētāju.
FIFA rangā Latvijas izlase ieņem 139. vietu, bet Gibraltārs ir 202. pozīcijā.
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato uz nometni martā uzaicināja 27 futbolistus. Pēc divu gadu pārtraukuma izlases kandidātu lokā atgriezies pussargs Eduards Emsis, pēc gada pārtraukuma ierindā atgriezies ilgstošu savainojumu sadziedējušais uzbrucējs Roberts Uldriķis.
Mačos ar Gibraltāru Latvijas izlasei veselības apstākļu dēļ šoreiz nav pieejams izlases kapteinis Kristers Tobers, šī paša iemesla dēļ šajā nometnē nevarēs palīdzēt arī uzbrucējs Raimonds Krollis. Pēc Bruno Meļņa savainojuma izsaukumu uz izlasi saņēma Danila Patijčuks, kurš līdz šim valstsvienībā nav spēlējis.
Izlases nometnē ir arī Anglijas premjerlīgā spēlējošais aizsargs Denniss Cirkins, taču doties laukumā viņš nevarēs.
Latvijas futbola izlases kandidāti nometnē martā:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris, Frenks Dāvids Orols (abi - "Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks, Roberts Veips, Niks Sliede (visi - RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Emīls Birka (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis ("Visakha", Kambodža), Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Deniss Meļņiks ("Auda");
pussargi - Jānis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs (abi - RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Renārs Varslavāns ("Riga"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristers Penkevics ("Zln", Čehija), Kristaps Grabovskis ("B93", Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis (Bīlefeldes "Arminia", Vācija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits (Madrides "Atletico", Spānija).