Rīgas ostā piestājis iespaidīgais kruīza laineris “Mein Schiff 7”
Rīgas ostā šodien ienācis viens no šīs sezonas iespaidīgākajiem kruīza kuģiem — “Mein Schiff 7”. Šī vairs nav tā pirmā ...
FOTO: Rīgā ieradies kruīza gigants - iespaidīgais “Mein Schiff 7” tuvplānā
Rīgas ostā šodien ienācis viens no šīs sezonas iespaidīgākajiem kruīza kuģiem — “Mein Schiff 7”. Šī vairs nav tā pirmā vizīte Rīgā, taču laineris joprojām piesaista uzmanību gan ar saviem izmēriem, gan ar modernajām tehnoloģijām un videi draudzīgākiem risinājumiem.
“Mein Schiff 7" ir viens no lielākajiem kruīzu laineriem, kas šajā sezonā ienāk Rīgas ostā – tā garums ir 316 metri, bet platums 35,8 metri. Kuģis var uzņemt 2896 pasažierus un 1447 apkalpes locekļus. Turklāt šis kuģis ir pirmais no Mein Schiff flotes, kas var tikt darbināts arī ar metanolu un nākotnes “zaļo” metanolu, tādējādi panākot faktiski neitrālu oglekļa emisiju apjomu.
Iespaidīgā izmēra kruīza kuģim ir 16 klāji, kuros pieejami 12 restorāni un kafejnīcas, 17 bāri, spa centrs, veikali, plašas sporta, izklaides un rekreācijas zonas un pat tetovēšanas studija. Jaunajam “Mein Schiff 7" ir veiktas arī vairākas būtiskas dizaina izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekšējiem “Mein Schiff" flotes kuģiem - ir ieviestas vairākas jaunas kajīšu kategorijas, tostarp vienas personas kajītes, kā arī jauni specializēti restorāni un citi uzlabojumi pasažieru ērtībām.
“Mein Schiff 7" ir pirmais no “Mein Schiff" kuģiem, kas darbojas tikai ar zemas emisijas dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 0,1%. Kuģis ir aprīkots ar katalītiskajiem neitralizatoriem, kas samazina slāpekļa oksīda izmešus par aptuveni 75%, kā arī ar krasta elektrības pieslēguma iespēju. Pateicoties šīm tehnoloģijām, “Mein Schiff 7", atrodoties ostā (kas ir apmēram 40 procenti no kruīza kuģa darbības laika), var darboties praktiski pilnīgi bez emisijām.
Šogad Rīgas osta plāno kruīza kuģu rekordu sezonu - kopā pieteikti 101 kruīza kuģu ienācieni, kas ir +21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši tūristu, kas ir +17% vairāk nekā pērn.
Saskaņā ar Cruise Lines International Association un Baltijas ostu pētījumiem, vidēji viens kruīza pasažieris Rīga iztērē apmēram 60–100 eiro vienas dienas apmeklējuma laikā.
Iepriekš lielākā kruīza kuģa rekords Rīgas ostā piederēja 319 metrus garajam Royal Caribbean Group kruīzu kompānijas kuģim Celebrity Silhouette, kas Rīgu apmeklēja 2017. gadā.