"Viņš bija ievilināts melnās maģijas tīklā!" Māte atklāj satraucošas detaļas par nogalinātā mediķa Manta Sadauska attiecībām ar bijušo sievu
Panevēžas rajonā noslepkavota feldšera Manta Sadauska māte Zita Sadauskiene atklājusi satraucošas detaļas par dēla sarežģītajām attiecībām ar bijušo sievu Justīni Gaigalaiti, kas apsūdzēta viņa slepkavībā.
“Viņš bija tāds kā ievilināts melnās maģijas tīklā — Mants mēģināja izrauties [no šīm attiecībām], bet vienmēr noticēja viņas atvainošanās vārdiem un solījumiem mainīties,” stāstīja vīrieša māte. Pēc viņas teiktā, Mants un viņa sieva Justīna Sadauskiene, tagad zināma kā Justīna Gaigalaite, iepazinās Panevēžas pilsētas svētkos motociklistu kolonnā.
Vēlāk Justīna pati sameklējusi Mantu sociālajos tīklos un sākusi ar viņu ļoti aktīvu komunikāciju. “Viņa atrada Mantu feisbukā un sāka rakstīt viņam garas ziņas, ļoti intensīvi izrātot dēlam savu uzmanību,” atklāja Sadauskiene.
Māte apgalvo, ka abi bijuši ļoti atšķirīgi cilvēki - Mants bijis mierīgs, atturībnieks, nesmēķējis un dzīvojis nosvērtu dzīvi, savukārt Justīna lietojusi alkoholu, smēķējusi un piekopusi izklaidīgu dzīvesveidu. Tomēr ar savu neatlaidību viņa spējusi Mantu piesaistīt.
Sākumā ģimenes dzīve esot bijusi mierīga, īpaši pēc bērnu piedzimšanas, taču vēlāk attiecības kļuvušas arvien saspringtākas. Māte apgalvoja, ka vedekla arvien vairāk sākusi lietot alkoholu un vēlējusies izklaidēties, nevis dzīvot mierīgu ģimenes dzīvi. “Viņa dzēra pat tad, kad bija viena pati mājās — Mants zem spilvena mēdza atrast tukšas pudeles. Dažreiz tās bija paslēptas virtuvē,” sacīja sieviete.
Pēc mātes teiktā, dēls vairākkārt mēģinājis attiecības pārtraukt, taču sieva vienmēr lūgusi piedošanu un solījusi mainīties, tāpēc pāris atkal salabis.
Jau ziņots, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieks un divu bērnu tēvs pazuda pēc tam, kad bija devies uz Panevēžas rajonu piegādāt batutu bērnu pasākumam. Sākumā tas šķita parasts izbrauciens, taču drīz vien tuvinieki saprata, ka kaut kas nav kārtībā — Mants neatbildēja uz tālruņa zvaniem, un šāda pazušana viņam nebija raksturīga.
Pēc vīrieša pazušanas tika uzsākta plaša meklēšanas operācija, kurā iesaistījās policija, robežsardze, kolēģi un simtiem brīvprātīgo. Drīz publiski izskanēja versija, ka batuta piegāde varētu būt bijusi tikai iegansts, lai vīrieti ievilinātu slazdā. Tika ziņots, ka sociālo tīklu profils, no kura veikts pasūtījums, pēc tam ticis izdzēsts, bet vietā, uz kuru Mants devās, nemaz neesot bijis pasākuma, kam šāda piegāde būtu nepieciešama.
Vēlāk kādā nomaļā vietā tika atrasta Manta automašīna, bet drīz pēc tam arī viņa līķis. Izmeklēšanā atklājās šokējošas detaļas — ķermenis bijis paslēpts lauku īpašumā un ietīts batutā. Turpat atrastas arī batuta atliekas, kuras kāds bija mēģinājis sadedzināt. Notikuma vietā tika atrasts arī ierocis.
Prokuratūra apstiprināja, ka lietā aizturēti trīs cilvēki — divi vīrieši un viena sieviete. Prokurors apstiprināja, ka aizturēta ir Manta bijusī sieva Justīna Gaigalaite, kura Lietuvā bija pazīstama kā fitnesa modele un Eiropas čempione kultūrismā.
Pēc ziņas par Manta nāvi Lietuvas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests publicēja emocionālu līdzjūtības paziņojumu, uzsverot, ka zaudējums ir smags ne tikai ģimenei, bet visai mediķu kopienai. Kolēģi viņu raksturoja kā cilvēku, kuru atcerēsies ar siltumu un cieņu.