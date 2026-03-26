Latvijas pirmās ziemas paralimpisko spēļu medaļas līdzautors Agris Lasmans saņems Valmieras novada pašvaldības naudas balvu
Valmieras novada dome ceturtdien nolēma piešķirt 3000 eiro naudas balvu pirms nodokļu nomaksas Valmieras novadu pārstāvošajam parasportistam Agrim Lasmanam par izcīnīto 3. vietu ratiņkērlingā šā gada Milānas-Kortīnas ziemas paraolimpiskajās spēlēs.
Pašvaldība uzsver, ka Lasmana panākums ir nozīmīgs gan Valmieras novadam, gan visai Latvijai. Bronzas medaļa ziemas paraolimpiskajās spēlēs ir sasniegums Latvijas paralimpiskajā sportā. Milānā un Kortīnā Latvijas jauktais ratiņkērlinga pāris - Poļina Rožkova un Lasmans - izcīnīja Latvijai pirmo medaļu ziemas paralimpisko spēļu vēsturē.
Pašvaldība Lasmanu raksturo kā vienu no spilgtākajām personībām Valmieras novada sportā. Šogad viņš saņēma pašvaldības apbalvojumu "Valmieras novada sporta laureāts 2025" nominācijā "Paraugs sportā", kas apliecina viņa neatlaidību, mērķtiecību un spēju iedvesmot citus. Sportista karjerā ir vairāki nozīmīgi sasniegumi, to vidū 2023. gadā izcīnītais pasaules čempiona tituls ratiņkērlingā pāriem, kā arī godalgotas vietas ratiņbasketbolā Eiropas čempionātos.
Valmieras novada pašvaldība augstu novērtē Lasmana sasniegumu un ieguldījumu parasporta attīstībā, kā arī viņa sniegto iedvesmu jaunajiem sportistiem un sabiedrībai.