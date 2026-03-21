Duplantis ceturto reizi uzvar pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās kārtslēkšanā
Zviedrijas sportists Armands Duplantis sestdien Polijā ceturto reizi karjerā triumfēja pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās kārtslēkšanā.
Duplantis sacensības sāka ar pārvarētiem 5,50 metriem, bet turpinājumā ar pirmo mēģinājumu pārlēca vēl piecus augstumus, noslēdzot sacensības ar pārlēktiem 6,25 metriem.
Zviedrijas sportists pagājušajā nedēļā 15. reizi laboja sev piederošo pasaules rekordu kārtslēkšanā, pārvarot latiņu 6,31 metru augstumā.
Sudraba godalgu ar 6,05 metriem izcīnīja grieķis Emmanuils Karalis, bet Austrālijas pārstāvis Kērtiss Māršals pārvarēja latiņu sešu metru augstumā un noslēdza labāko trijnieku.
Jaunu pasaules rekordu septiņcīņā sasniedza šveicietis Zimons Ehammers, kurš sacensības noslēdza ar 6670 punktiem. Viņš šajās sacensībās sasniedza labākos rezultātu 60 metru sprintā, tāllēkšanā 60 metru barjerskrējienā un kārtslēkšanā.
Šveicietis laboja iepriekšējo pasaules rekordu, kuru 2012. gadā sasniedza amerikānis Eštons Ītons, par 25 punktiem.
Otro un trešo vietu septiņcīņā ieņēma amerikāņi Hīts Boldvins un Kails Gārlends, noslēdzot sacensības ar attiecīgi 6337 un 6245 punktiem.
Vēl 400 metru skrējienā vīriešu konkurencē ātrākais bija kanādietis Kristofers Moraless-Viljamss, kurš finišēja 44,76 sekundēs, sasniedzot meistarsacīkšu visu laiku labāko rezultātu. Otrais, zaudējot 0,27 sekundes, bija amerikānis Keilebs Makrejs, bet Trinidadas un Tobago sportists Džerīms Ričardss tika pie bronzas.
Savukārt 400 metru skrējienā sieviešu konkurencē ātrākā bija čehiete Lurdesa Glorija Manuela, kura finišu sasniedza pēc 50,76 sekundēm. Poliete Natālija Bukovecka atpalika 0,07 sekundes un sasniedza jaunu Polijas rekordu, kamēr nīderlandiete Lieke Klavere finišēja trešā.
3000 metru skrējienā sieviešu konkurencē pie zelta tika itāliete Nadja Batokleti, finišu sasniedzot pēc astoņām minūtēm un 57,64 sekundēm, kamēr vīriešu konkurencē šajā distancē uzvaru svinēja Lielbritānijas skrējējs Džošs Kers, kurš distanci veica septiņās minūtes un 35,56 sekundēs.
60 metru barjerskrējienā vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja polis Jakubs Šimaņskis, kurš finišēja 7,40 sekundēs. Spānis Enrike Ļopiss piekāpās 0,02 sekundes un tika pie jauna Spānijas rekorda.
Tikmēr 60 metru sprintā sieviešu konkurencē pirmā bija Itālijas sprintere Zainaba Doso, distanci veicot septiņās sekundēs, bet otro un trešo vietu, kuras šķīra vien trīs sekundes tūkstošdaļas, ieņēma attiecīgi amerikāniete Džeisasa Sīrsa un Džuljena Alfreda no Sentlūsijas.