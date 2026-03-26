Latviešu basketbolists Roberts Blūms pēc veiksmīgās sezonas mērķē mainīt komandu NCAA
Latvijas basketbolists Roberts Blūms, kurš divas sezonas pavadījis Deividsona universitātes "Wildcats" komandā, nākamajā sezonā Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā varētu pārstāvēt citu vienību.
Blūms reģistrējis savu vārdu transfēru portālā, kas ļauj ar viņu sazināties citu koledžu un universitāšu pārstāvjiem par iespējamo pāreju. Tomēr nav izslēgts, ka sportists paliks savā pašreizējā mācību iestādē.
Aizvadītajā sezonā NCAA pirmajā divīzijā Blūms vidēji mačā guva 12,4 punktus, tālmetienus izpildot ar 40,7% precizitāti, un izcīnīja 3,4 atlēkušās bumbas. Pirmajā studiju gadā viņa rādītāji bija 4,3 punkti un 1,7 bumbas zem groziem.
Sezonas pēdējā mačā pirms nedēļas 20 gadus vecais Blūms izcēlās ar 22 punktiem, tomēr "Wildcats" NCAA gandarījuma turnīra pirmajā kārtā ar 80:84 zaudēja Oklahomas štata "Cowboys".
Davidson shooting guard Roberts Blums plans to enter the @TransferPortal, per his agents @ArtursKalnitis— Jamie Shaw (@JamieShaw5) March 25, 2026
Blums, a 6-4 sophomore from Latvia, averaged 12.4 points and shot 40.7% from three this season.
