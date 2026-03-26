Kukuļa piedāvāšanā notiesātais vieglatlēts Jānis Višķers izcietis cietumsodu. "Nenovēlu to nevienam!"
Divu gadu cietumsodu izcietis viens no savulaik vadošajiem Latvijas garo un vidējo distanču skrējējiem - Jānis Višķers, kurš tika notiesāts par kukuļa piedāvāšanu Ādažu deputātam Arnim Rozītim (LRA).
"Retrīts [cietumsods] ir noslēdzies. Jums laiks paskrēja vēja spārniem - man tas ritēja citādi. 15 mēnešus biju vietā, kuru nenovēlu nevienam. Pat ienaidniekam nē. Es to uztvēru kā pašizaugsmes iespēju. Kā savu retrītu — bez komforta, bet ar pilnu atbildību pret sevi," vietnē "Facebook" pauž Višķers, norādot, ka šajā laikā trenējās katru dienu, izlasīja 60 grāmatas un meditēja.
"Bija sūdīgi. Bija grūti. Bet bija izvēle — darīt vai nedarīt. Sajukt prātā vai augt. [...] Vai nu tu audz, vai tu salūzti. Es nesalūzu. Esmu atpakaļ. Stiprāks. Mierīgāks. Fokusētāks. Disciplīna nav atkarīga no apstākļiem. Tā ir izvēle," norāda bijušais vieglatlēts.
Kukulis 30 tūkstošu eiro apmērā
Jau ziņots, ka Ekonomisko lietu tiesa (ELT) vieglatlētam Jānim Višķeram par kukuļa piedāvāšanu Ādažu deputātam Arnim Rozītim (LRA), lai panāktu vietvaras priekšsēdētāja nomaiņu, piesprieda divu gadu cietumsodu, kā arī noteica liegumu divus gadus ieņemt amatpersonas amatu.
Saskaņā ar apsūdzību, 2022. gada 5. oktobrī Višķers piedāvāja 30 000 eiro kukuli Rozītim, lai panāktu, ka deputāts, izmantojot savu dienesta stāvokli un rīkojoties pretēji iekšējai pārliecībai, plānotajā domes sēdē par jauna pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu nobalsotu par kāda konkrēta deputāta kandidatūru. Papildus deputātam esot ticis norādīts, ka šādā gadījumā viņam tiktu piešķirts arī izdevīgs amats Ādažu novada domē.
Višķers savu vainu pilnībā noliedzis, paužot, ka krimināllieta varētu būt sākta, lai liegtu viņam iespēju kandidēt uz Ādažu sporta centra vadītāja amatu. Rozītis ir sporta centra vadītājs. Kā apgalvo Višķers, pērn 5.oktobrī viņiem bijusi saruna, kuras laikā viņš norādījis, ka, vadot sporta centru, vairākos jautājumos būtu rīkojies citādāk, kā arī, iespējams, apsver domu kandidēt uz sporta centra vadītāju amatu. Višķers tiesā teica, ka sarunas laikā neesot zinājis, ka Rozītis ir Ādažu novada domas deputāts, un ka nekādu naudas summu viņam piedāvājis neesot.