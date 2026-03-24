Franču zvaigzne Grīzmans pametīs Madrides "Atletico" un pārcelsies pāri okeānam
Francijas uzbrucējs Antuāns Grīzmans pēc šīs sezonas pametīs Spānijas futbola klubu Madrides "Atletico" un pievienosies ASV futbola līgas (MLS) vienībai Orlando "City", vēsta klubs.
Patlaban 34 gadus vecajam Grīzmanam līgums bija arī uz nākamo sezonu, taču komandas vienojušās par futbolista pāreju uz ASV vienību. "Atletico" arī ļāva Grīzmanam doties uz Floridu, lai varētu vienoties ar jauno komandu.
Grīzmans ir "Atletico" visu laiku labākais vārtu guvējs, madridiešu rindās izceļoties ar 211 precīziem sitieniem. Šajā sezonā francūzis 43 mačos guvis 13 vārtus.
Grīzmans profesionāļa gaitas sāka Sansevastjanas "Real Sociedad" komandā, bet no 2019. līdz 2021. gadam viņš spēlēja "Barcelona" rindās, 2021./2022. gada sezonas ievadā uz īres līguma pamata atgriežoties "Atletico" sastāvā.
"Atletico" rindās Grīzmans 2018. gadā uzvarēja UEFA Eiropas līgā, bet ar "Barcelona" 2021. gadā ieguva Karaļa kausu.
Ar Francijas valstsvienību Grīzmans 2018. gadā triumfēja Pasaules kausa izcīņā.