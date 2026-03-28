Pēc vairākiem kritieniem daiļslidotājam Denisam Vasiļjevam 21. pozīcija pasaules čempionātā
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs sestdien Prāgā pasaules čempionātā daiļslidošanā noslēdza 21. vietā.
Trešo gadu pēc kārtas par čempionu kļuva ASV daiļslidotājs Iļja Maļiņins, kurš bija nepārspēts abās programmās un summā tika pie 329,40 punktiem. No sestās uz otro vietu pakāpās un sudrabu izcīnīja japānis Juma Kagijama ar 306,67 punktiem, bet trešais bija viņa tautietis Šuns Sato ar 288,54 punktiem, pakāpjoties no ceturtās pozīcijas.
Igaunis Aleksandrs Selevko bija trešais pēc īsās programmas, bet sestais rezultāts izvēles programmā viņu ar 270,42 punktiem atmeta sesto vietu. Vicelīderis pēc īsās programmas bija Francijas daiļslidotājs Adams Fa, kurš izvēles programmā bija astotais un sacensībās iekrāja tikai par 1,14 punktiem vairāk nekā Selevko.
Vasiļjevs programmas sākumā divas reizes krita pēc trīskāršajiem lēcieniem, zaudējot cerības uz augstvērtīgu rezultātu. Programmā 129,27 punkti deva pirmspēdējo, 23. vietu, bet summā ar 211,54 punktiem viņš no 13. pozīcijas atkāpās uz 21. vietu.
Īsajā programmā latvietis saņēma 82,27 punktus, kas ir viņa otrs labākais rezultāts šosezon, un ieņēma 13. vietu 36 sportistu konkurencē.
Savukārt Fedirs Kuļišs jau īsās programmas ievadā piedzīvoja divus kritienus, un viņš tika novērtēts ar 56,85 punktiem, noslēdzot sacensības 36. vietā un nekvalificējoties izvēles programmai.
26 gadus vecais Vasiļjevs piedalījās savā desmitajā pasaules čempionātā. Labāko rezultātu viņš sasniedza 2020. gadā, kad izcīnīja sesto vietu.
21 gadu vecajam Kuļišam šis bija otrais pasaules čempionāts un pirmais kā Latvijas pilsonim. Ukrainā dzimušais sportists pērn savā debijas čempionātā ieņēma 24. vietu. Olimpiskajās spēlēs Vasiļjevs un Kuļišs izcīnīja attiecīgi 18. un 28. vietu, bet Eiropas čempionātā viņi bija attiecīgi devītajā un 15. pozīcijā.