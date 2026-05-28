Rīgas centrā atklājas šokējoša aina: 11 gadus vecu meiteni atrod vienu antisanitārā dzīvoklī ar vairākiem dzīvniekiem
Svētdien, 24. maijā, ap plkst. 14.00 Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas lūguma apsekoja kādu dzīvesvietu Centra apkaimē, kur antisanitāros apstākļos, iespējams, uzturas bērns.
Ierodoties norādītajā adresē, likumsargi pieklauvēja pie durvīm. Aiz tām bija dzirdama suņu riešana, un pēc brīža durvis atvēra 11 gadus veca meitene. Veicot pārrunas ar nepilngadīgo personu, noskaidrots, ka viņa dzīvesvietā atrodas viena bez pieaugušo uzraudzības jau aptuveni diennakti.
Dzīvoklī atradās arī četri liela auguma suņi un viens kaķis. Apsekojot telpas, policisti konstatēja, ka dzīvoklī valda antisanitāri apstākļi – netīras virsmas, dzīvnieku ekskrementi uz grīdas, pilns ledusskapis ar vecu pārtiku.
Mēģinot sazināties ar meitenes vecākiem, izdevās sazvanīt vienīgi vecomāti, kura informēja, ka bērna māte būs sasniedzama tikai pēc pāris stundām. Ņemot vērā to, ka meitene dzīvoklī atradās viena dzīvošanai neatbilstošos apstākļos, tika pieņemts lēmums meiteni nogādāt drošā vidē – krīzes centrā.
Paralēli tam notikuma vietā ieradās vēl viena policijas ekipāža, lai pieskatītu dzīvesvietu, jo meitenei nebija atstātas dzīvokļa atslēgas. Policisti pabaroja dzīvniekus un nodrošināja tiem svaigu ūdeni, kas dzīvniekiem nebija pieejams.
Vēlāk dzīvesvietā ieradās meitenes māte, ar kuru veiktas pārrunas. Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Savukārt Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa vērtēs mātes atbildību saistībā ar bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Vienlaikus informācija par konstatēto tiks nodota Sociālajam dienestam un bāriņtiesai.