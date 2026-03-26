Sandis Vilmanis atdod 15. rezultatīvo piespēli AHL sezonā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, tomēr viņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Checkers" viesos ar rezultātu 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) piekāpās Bridžportas "Islanders". Mača 48. minūtē Vilmanis asistēja savas komandas otrajā vārtu guvumā, tomēr atspēlēties "Checkers" nespēja.
Šajā spēlē latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī un spēli noslēdza ar labāko lietderības koeficientu komandā +2. AHL sezonā viņam 39 spēlēs ir 26 rezultativitātes punkti (11+15). Kopš atgriešanās no Floridas "Panthers" Vilmanis guvis trīs vārtus un atdevis trīs piespēles.
Citās trešdienas spēlē Providensas "Bruins" bez savainotā Dana Ločmeļa sastāva ar 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) izbraukumā pārspēja Springfīldas "Thunderbirds". "Bruins" ar 97 punktiem 62 spēlēs ir Austrumu konferences līdere, bet "Checkers" ar 79 punktiem 63 mačos atrodas piektajā pozīcijā.