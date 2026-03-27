Sakamoto atvadās spoži - pēdējās meistarsacīkstēs izcīna pasaules titulu
Japānas sportiste Kaori Sakamoto piektdien Prāgā ceturto reizi karjerā kļuva par pasaules čempioni daiļslidošanā.
Sakomoto, kura aizvadīja savas pēdējās meistarsacīkstes, izvēles programmā tika novērtēta ar 158,97 punktiem.
Izvēles programmā otro labāko rezultātu sasniedza japāniete Mone Čiba ar 150,02 punktiem, bet Beļģijas daiļslidotāja Nina Pinsarrone ar 143,38 punktiem noslēdza labāko trijnieku.
Sakamoto sasniedza labāko rezultātu gan īsajā programmā, gan izvēles, un ar 238,28 punktiem kopvērtējumā izcīnīja ceturto pasaules čempiones titulu.
Sudraba godalgu ar 228,47 punktiem ieņēma Čiba, bet Pinsarrone, kura pēc īsās programmas bija piektajā vietā, ar 215,20 punktiem tika pie bronzas godalgas.
Olimpisko spēļu čempione Ališa Liu no ASV saspringtā grafika dēļ šajā pasaules čempionātā nestartē.
Sestdien izvēles programmā sacentīsies vīrieši, starp kuriem startēs arī Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs.