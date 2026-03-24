Sito Alonso laiks beidzies īsti nesācies. Latvijas vīriešu basketbola izlasi uztic Jānim Gailītim
Latvijas Basketbola savienība informē, ka tā pārtraukusi sadarbību ar līdzšinējo vīriešu izlases treneri Sito Alonso, vietā ieceļot Jāni Gailīti.
Latvijas Basketbola savienības valde pēc vīriešu valstsvienības starta 2027. gada Pasaules kausa (PK) izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmajos divos spēļu posmos lēmusi veikt izmaiņas komandas vadībā, galvenā trenera posteni uzticot Jānim Gailītim. Nākamais pārbaudījums komandu gaida vasarā – PK kvalifikācijas pirmā posma turnīra izskaņā 3. jūlijā izbraukumā būs jāspēlē ar Nīderlandes izlasi, bet 6. jūlijā Rīgā spēle ar Austrijas komandu, ziņo Latvijas Basketbola savienība.
LBS prezidents Raimonds Vējonis: “Pagātni labot nevaram, taču LBS vadībai, kā valstsvienības darba pārraudzītājai, ir pienākums pieņemt labāko lēmumu nākotnei - gan tuvākai, gan tālākai. Valstsvienības aktuālais mērķis nemainās - katrā sabraukumā sapulcēt pieejami labāko sastāvu un cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Koncentrējoties uz snieguma kvalitāti, nevis tabulas variantu kalkulēšanu. Ilgtermiņa mērķis - nodrošināt pēctecību, valstsvienības apritē plānveidīgi iesaistot jaunos basketbolistus, lai katrās starptautiskajās sacensībās maksimāli izmantotu Latvijas basketbola reālo potenciālu."
"Sito Alonso ir augstas klases treneris, ko apliecina profesionālais darbs Eiropā labākajā līgā Spānijā, taču apstākļi nebija labvēlīgi, lai viņš pilnībā liktu lietā savu profesionālo meistarību. Vispusīgi izanalizējot situāciju un darāmo, lai sasniegtu valstsvienības mērķus, esam vienojušies sadarbību neturpināt un komandas vadību uzticēt Latvijas speciālistam. Paldies Jānim Gailītim, kurš atsaucies piedāvājumam kļūt par valstsvienības vadītāju sarežģītā brīdī. Viņu gaida nopietni izaicinājumi, tomēr Jāņa iekrātā pieredze gan Latvijā, gan tagad arī Vācijā un Francijā, kā arī Latvijas basketbola resursu pārzināšana ir tieši tas, kas vajadzīgs mūsu galvenajai komandai," turpināja LBS prezidents.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis: “Kļūt par Latvijas valstsvienības galveno treneri ir augsts mana darba novērtējums, gods un atbildība. Iepriekšējos gados kopā esam izveidojuši uzvarošu komandu. Spēlētāji valstsvienības kreklā vienmēr darbojās ar degsmi, neatlaidību un atbildību. Kopā atradīsim veidus, kā turpināt komandas attīstību jaunos izaicinošos apstākļos.”
Spāņu speciālists Sito Alonso pagājušajā gadā tika laikus iecelts par Lukas Banki aizstājēju un viņa vietu ieņēma pēc 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā. Jau pirms tam tieši Gailītis tika vērtēts kā otrs nopietnākais kandidāts. Alonso vadībā pirmajās četrās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijās spēlēs neizdevās demonstrēt kvalitatīvāko basketbolu, zaudējot trijās no četrām. Vienīgā uzvara tika izcīnīta pār Austriju. LBS paziņojumā nav minēts, uz kādiem noteikumiem abu pušu sadarbība pārtraukta un vai organizācijai būs jāmaksā kompensācija. Iepriekš līgums ar Alonso tika noslēgts līdz 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās grupas kārtas beigām, respektīvi, šī gada vasarai.
Pats treneris bieži pieminēja, ka vēl tikai iestrādājas ar komandu un vēl iepazīst spēlētājus. Tāpat viņš pēc otrā sabraukuma Spānijas medijiem komentēja Eirolīgas spēlētāju iztrūkumu un ka viņa vadītās komandas nespēlē mīksti aizsardzībā un cīņā par atlēkušajām bumbām - divi elementi, kas kliboja viņa vadībā pirmajās četrās spēlēs.
Jānis Gailītis ilgus gadus trenera karjeru attīstīja vietējā līmenī, strādājot ar "VEF Rīga". Piecus gadus viņš arī bija Lukas Banki asistents Latvijas vīriešu basketbola izlasē, uzņemoties aizstājēja lomu logos, kad Banki darba dēļ Eirolīgā pievienoties nevarēja. 2024./2025. gada sezonā Gailītis no VEF pārcēlās uz Vāciju, "Syntainics MBC", pēc sevis apliecināšanas pārceļoties uz Francijas "Strasbourg".
LBS prezidents Raimonds Vējonis:
💬 “Pagātni labot… pic.twitter.com/RvwKLh5tQd